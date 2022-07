Transfer de marca la Steaua: Lacatus aduce in Liga 4 un fost campion al Romaniei

Steaua este aproape de a realiza primul transfer de marca dupa reinfiintarea sectiei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei.

Antrenorul Marius Lacatus a convins un fost campion al Romaniei sa se alature "ros-albastrilor" si sa puna umarul la promovarea in Liga 3.

Marius Pena, 33 de ani, a explicat ca va ajunge in curand in lotul gruparii bucurestene.

"Urmeaza sa fie oficial in curand, dupa ce imi rezolv niste probleme. Sunt motivat de idee, as veni la Steaua pentru ca vreau sa vad cum e fotbalul cu suporteri. Am uitat cum e cu galerie, cu zgomot, cu agitatie, de la Galati n-am mai trait asa ceva. Ma uit si la Liga 1, in afara de derby-uri nu mai vezi meciuri cu suporteri. Deci asta ma atrage la Steaua, plus faptul ca au un proiect foarte interesant, sper sa ii pot ajuta!", a spus Marius Pena pentru ProSport.

Campion al Romaniei cu Otelul, Pena a jucat si chiar a marcat pentru galateni in Liga Campionilor, iar de curand si-a anuntat retragerea din activitate de la Chiajna.

Steaua este lider in Liga 4 Bucuresti si se lupta cu Dinamo pentru promovare.

Sezonul trecut, stelistii au ratat promovarea in Liga 3 dupa un duel aprig cu cei de la Academia Rapid.

Transferul lui Pena este anuntat in ziua in care Marius Niculae si-a pus semnatura pe un acord cu Dinamo, echipa patronata de Nicolae Badea care se dueleaza cu Steaua in Liga 4.

