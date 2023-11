UEFA, despre victoria senzationala a Stelei si ce recorduri a daramat campioana Romaniei

UEFA a comentat victoria superba obtinuta de Steaua in fata celor de la Aalborg, in grupele Europa League.

Forul european a dezvaluit si ce recorduri a reusit campioana Romaniei pe National Arena.

"Steaua a demolat-o pe Aalborg si a inregistrat doua recorduri: cel mai rapid hattrick din cupele europene si cea mai mare diferenta de scor din istoria Europa League", noteaza site-ul oficial al UEFA.

"Keseru a marcat 3 goluri in 11 minute si a depasit performanta lui Steven Gerrard din 2010, cand a marcat un hattrick in 14 minute contra celor de la Napoli. De asemenea, Steaua a devenit prima echipa din Europa League care marcheaza 6 goluri in grupe si care castiga la asa diferenta, de la infiintarea competitiei, in 2009", mai scrie UEFA.

Steaua a castigat cu 6-0 intalnirea disputata joi seara cu Aalborg, in Grupa J a Europa League.

Steaua zdrobeste Aalborg dupa un meci cum rar se vede

In urmatoarea partida din grupa, "ros-albastrii" vor intalni peste doua saptamani pe Dinamo Kiev, in deplasare.

