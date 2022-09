Un jucator francez: Steaua mi-a distrus cariera!

Fabien Camus e poate cel mai dorit jucator din istoria Stelei, insa mijlocasul francez a ajuns sa urasca gruparea "ros-albastra".

In 2006, Steaua l-a transferat pe Cyril Thereau si a vrut sa-l aduca si pe Camus, numai ca s-a lovit de refuzul acestuia de a veni in Romania.

Refuzul de a veni la Steaua nu i-a picat insa bine lui Camus, care n-a mai fost lasat apoi sa plece in alta parte de clubul la care evolua pe atunci, Charleroi.

"In al doilea an in Belgia, mai multe cluburi se interesau de mine, iar Steaua a facut si o oferta importanta de 5 milioane de euro (sustine el - n.red.). Am refuzat insa sa plec in Romania, dar dupa aceea Charleroi nu m-a mai lasat sa plec, chiar daca am avut oferte de la Monaco si Lens. Cele doua nu ofereau insa suma pe care a oferit-o Steaua", poveste cu amaraciune Camus.

"Anul urmator am avut evolutii modeste si ofertele n-au mai venit. Am fost foarte dezamagit ca n-am plecat atunci", a mai spus Camus.

A stat la Charleroi pana in 2009, cand i-a expirat contractul si a plecat la Genk.

Acum, tocmai in 2012, Camus (ajuns la 27 de ani) a reusit sa se transfere in sfarsit in tara sa natala, la Troyes.

