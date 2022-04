Veste de senzatie pentru un fotbalist al Stelei: a castigat astazi peste 3 milioane de euro

Un fotbalist de la Steaua a reusit sa castige, luni, peste 3 milioane de euro!

Mijlocasul marocan Houssine Kharja a castigat procesul cu fosta sa echipa Al-Arabi, care e obligata sa-i achite 3.1 milioane de euro, anunta Tuttomercatoweb.

Kharja a fost dat afara de la Al-Arabi desi mai avea contract, i-a dat in judecata pe arabi si a castigat procesul.

Marocanul a revenit dupa o accidentare grava, iar luni a efectuat primul antrenament sub comanda lui Laurentiu Reghecampf in Antalya.

Kharja, trecut pe la Inter, Fiorentina si AS Roma, mai are contract cu Steaua pana in vara.

