Fostul fotbalist Nana Falemi a afirmat ca are aceeasi parere cu Novak Djokovici si se opune vaccinarii. Dublu campion cu Steaua, Falemi spune ca nu se va vaccina nici in cazul in care acest lucru ar insemna ca ar fi imun in fata noului coronavirus. "Sunt impotriva vaccinarii obligatorii! Daca va fi sa nu mai calatoresc in lume, nu am s-o...