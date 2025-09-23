Transfer de răsunet la Steaua. E unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei

Adrian Aciobăniţei, component al naţionalei României, cu care a participat la Campionatul Mondial din aceste zile, este noul jucător al formaţiei Steaua Bucureşti, anunţă, marţi, clubul.

În vârstă de 28 de ani, Adrian evoluează pe postul de extremă şi a evoluat, de-a lungul carierei, în Germania, Franţa, Polonia, Turcia şi Grecia.

Născut la Fălticeni, Adrian Aciobăniţei s-a remarcat la Tomis Constanţa, cu care a devenit triplu campion naţional, iar apoi a câştigat campionatul, Cupa şi Supercupa în Franţa, respectiv Cupa şi Supercupa în Germania.

În 2021, a fost declarat cel mai bun jucător din Franţa (ţara campioanei olimpice) pe postul său.

El a fost declarat cel mai bun voleibalist român al anului de trei ori: în 2020, 2022 şi 2024.

