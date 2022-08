Adrian Ilie: "Am ajuns la un acord verbal pentru imprumutul lui Tiago"

Managerul sportiv al Stelei, Adrian Ilie, a declarat joi, agentiei NewsIn, ca a ajuns la un acord verbal cu gruparea Estrela Amadora pentru imprumutul mijlocasului Tiago Gomes.

"Estrela a vrut sa il vanda, insa noi am facut o oferta de imprumut cu optiune de cumparare. Miercuri seara am primit un raspuns pozitiv in ceea ce priveste oferta noastra, iar in cursul zilei de azi vom face si oferta scrisa pentru el", a spus Ilie.

In ceea ce priveste posibilul transfer al lui Ionut Rada la Poli Timisoara, Adrian Ilie a spus: "Din cate am inteles, domnul Gigi Becali s-a inteles cu cei de la Poli Timisoara asupra sumei de transfer si mai trebuie ca Ionut sa isi dea acordul scris".

Tiago Filipe Figueiras Gomes (1,81m, 76kg) este mijlocas, iar in sezonul trecut al primei ligi portugheze a evoluat in 21 de meciuri si a marcat un gol. In varsta de 22 de ani, acesta a mai trecut in cariera Estoril, Orienta si Odivelas. Conform presei portugheze, fotbalistul a mai fost dorit in aceasta vara de Sporting Braga si FC Vaslui.

