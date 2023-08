Astra confirma oferta Stelei pentru Alibec: Nu tinem pe nimeni cu forta

Astra Giurgiu a confirmat oficial oferta trimisa de Steaua pentru transferul lui Alibec, insa partile sunt departe de a ajunge la un acord.

Presedintele campioanei, Dani Coman, sustine ca oferta Stelei este "mult sub asteptarile" Astrei.

Cu toate acestea, oficialul formatiei de la malul Dunarii spune ca daca jucatorul isi va dori sa faca pasul spre Steaua, cei de la Astra nu se vor opune.

"Deocamdata singura oferta este din parte Stelei, mult sub asteptarile noastre. Nu tinem pe nimeni cu forta. Jucatorii care si-au dorit sa plece si au obtinut din punct de vedere financiar ceva mai bun ca la Astra au avut posibilitatea sa plece", a spus Dani Coman pentru Dolce Sport.

Steaua a inaintat o oferta concreta in valoare de un milion de euro pentru transferul lui Denis Alibec, insa cei de la Astra nu au oferit inca un raspuns.

Cu toate acestea, Gigi Becali sustine ca patronul Astrei, Ioan Niculae, va accepta oferta daca echipa sa va fi eliminata din Europa League.

Alibec ar deveni al patrulea fotbalist al Astrei care ajunge la Steaua in acest an, dupa Gabi Enache, transferat in iarna, si Boldrin si De Amorim, achizitionati in urma cu o saptamana.

