Gardos, aproape de un transfer in Turcia

Florin Gardos, fundasul celor de la steaua, este foarte aproape de un transfer neasteptat in Turcia.

Presa de la Istanbul anunta, vineri, ca vicecampioana Turciei, Trabzonspor, este gata sa dea doua milioane de euro pe jucatorul in varsta de 23 de ani.

Haber si Fotomac anunta ca sotia agentului Traian Gherghisan, si ea cu licenta de impresar, se afla in Turcia si discuta cu oficialii lui Trabzon detaliile mutarii.

In varsta de 23 de ani, Florin Gardos a fost adus la Steaua in 2010, de la Concordia Chiajna, si a bifat deja sase partide in tricoul nationalei Romaniei.

Tot atatea meciuri a jucat si pentru Steaua in actuala stagiune, fundasul suferind nu mai putin de patru accidentari, dar si o suspendare de 10 etape.

M.D.

Ads