Neaga, Badea si Surdu, pusi pe lista de transferuri

Cu toate ca au prins un loc in primul "11" al lui Marius Lacatus in partidele amicale din stagiile de pregatire ale acestei veri, unii jucatori vor parasi echipa Steaua in aceasta pauza competitionala.

Patronul formatiei din Bulevardul Ghencea, Gigi Becali, i-a anuntat pe Vali Badea, Rica Neaga si Romeo Surdu sa-si caute alte echipe, si asteapta momentan oferte concrete pentru ei, atat din tara cat si din strainatate, informeaza Gsp.

Atacantul Vali Badea a sosit la Steaua de la Vaslui in sezonul 2006/2007, si a inscris in total 20 de goluri in cele 73 de partide jucate in Liga I.

Romeo Surdu nu a fost asa de norocos precum Badea si dupa numai un sezon in tricoul Stelei, acesta va parasi echipa.

Jucatorul a sosit in Bulevardul Ghencea de la campioana CFR Cluj, si a mai jucat pentru FC Brasov, reusind sa inscrie un total de 34 de goluri in cele 117 partide in Liga I.

Adrian Neaga este unul dintre veteranii echipei si a venit la Steaua in 2001/2002, de la Arges Pitesti, fiind imprumutat intre timp la Al-Nasr Riyadh, Chunnam Dragons si Ilhwa Ch. Seongnam.

Neaga a inscris 45 de goluri in cele 157 de meciuri jucate in prima Liga.

