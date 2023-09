Steaua pregateste doua transferuri de rasunet

Steaua va efectua doua transferuri de rasunet in pauza competitionala din iarna, daca echipa pregatita de piturca va avea sanse reale in lupta pentru titlu.

Anuntul a fost facut de Gigi Becali, care a precizat ca cei doi jucatori vor costa cate 5 milioane de euro.

"In iarna vom mai aduce doi jucatori de cate cinci milioane fiecare si asta este. Insa numai daca suntem in fata pana in iarna. Mai are nevoie de inca doi-trei jucatori ca sa ia campionatul anul asta. Nu i-am refuzat nimic, el face totul. Daca mi-a zis ca vrea trei jucatori, cumparam. Eu i-am zis si de Andrade, dar el mi-a zis ca nu ma intereseaza pe mine", a declarat Gigi Becali la Sport.ro.

"Ros-albastrii" au fost campioni la transferuri si in acest sezon, cu 14 mutari, insa cel mai scump jucator, Radut, a costat numai 800.000 de euro.

