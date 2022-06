Surpriza de proportii la Steaua: Iata transferul neasteptat al "ros-albastrilor"

Steaua e pe punctul de a face un transfer cu adevarat neasteptat.

Editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor dezvaluie ca Steaua e la un pas de a-l achizitiona pe fundasul dreapta Anthony da Silva (Tony), trecut pe la CFR Cluj.

Fortati de accidentarile suferite de Andrei Dumitras si Gabi Matei, "ros-albastrii" l-au contacta de urgenta pe Tony, caruia i-au facut o oferta.

"Negociem cu un fundas dreapta, care poate veni numai daca accepta conditiile noastre", a dezvaluit Meme Stoica.

Din ianuarie 2011 si pana in prezent, Tony a jucat doar 7 meciuri ca titular.

Anthony da Silva are 31 de ani si joaca in prezent al Pacos Ferreira. In perioada 2007-2011, cel poreclit "Pitbull" a jucat la CFR Cluj, cu care a cucerit doua titluri.

Steaua i-a mai transferat in aceasta vara pe Adi Rocha, Andrei Dumitras, Mihai Pintilii si Doru Bratu.

