Stadioanele Steaua si Arcul de Triumf, inchiriate deja pentru Euro. Ce echipe nationale vor folosi noile arene

Potrivit FRF , facilitatile s-au impartit dupa cum urmeaza:AUSTRIA. Va folosi ca teren de antrenament stadionul Arcul de Triumf si se va caza la Hotel Sheraton. Echipa Austriei nu isi va stabili baza de cantonament la Bucuresti (ramanand, probabil, acasa intre meciurile din grupa), astfel incat a optat doar pentru stadion si hotel de tranzit.Stadionul Arcul de Triumf a fost incluis de catre UEFA in circuitul stadioanelor pentru echipele aflate in tranzit in Bucuresti, care nu au un cantonament localizat aici. Acordul a fost semnat intre UEFA Events SA si MTS, proprietar al stadionului la data semnarii.Echipele din optimi care vor juca la Bucuresti vor folosi, de asemenea, stadionul Arcul de Triumf, pentru antrenamentele dinaintea meciului din 28 iunie 2021. Cele doua echipe vizitatoare se vor caza una la Athenee Palace Hilton (castigatoarea grupei F) si cealalta la Hotel Sheraton.UCRAINA. A ales inca de anul trecut sa-si stabileasca baza de cantonament la Bucuresti, la Complexul hotelier CARO, iar ca teren de antrenament a inchiriat stadionul " Anghel Iordanescu " din Voluntari. Costurile sunt suportate de echipa Ucrainei. Acordul de inchiriere a fost deja prelungit cu un an dupa amanarea EURO 2020.MACEDONIA DE NORD. Calificata in urma play-off-ului din Nations League, echipa Macedoniei de Nord a optat pentru cantonament la Bucuresti, cu cazare la hotel JW Marriott si antrenamente pe Stadionul Steaua. Baza din Ghencea a fost introdusa de UEFA Events SA pe lista facilitatilor pentru EURO 2020 in urma unui Acord semnat cu MapN, in 29 decembrie 2020.Terenurile de antrenament Steaua, Arcul de Triumf, Giulesti si Dinamo au fost puse la dispozitia UEFA cu titlu gratuit, prin garantiile prezentate de Guvernul Romaniei la momentul candidaturii. Guvernul s-a angajat si la modernizarea acestor baze, reusind deocamdata sa finalizeze proiectele Steaua si Arcul de Triumf. UEFA poate plati proprietarilor bazelor un bonus de satisfactie la finalul competitiei, daca echipele au fost multumite de conditiile de antrenament asigurate.Programul meciurilor gazduite de Arena Nationala:Grupa CDuminica, 13 iunie 2021, ora 19:00Austria - Macedonia de NordJoi, 17 iunie 2021, ora 16:00Ucraina - Macedonia de NordLuni, 21 iunie 2021, ora 19:00Ucraina - AustriaOptime de finalaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:001F - 3A/B/C