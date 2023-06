Argaseala: In 2009 o vad pe Steaua campioana si calificata in grupele Ligii

Presedintele Stelei, Valeriu Argaseala, prevede un an nou foarte bun pentru ros-albastri, vazand echipa lui Lacatus din nou in grupele Ligii Campionilor si castigatoare a titlului.

"In anul 2009 o vad pe Steaua din nou in grupele Ligii Campionilor si pe locul 1 la final de campionat. Adversarelor le urez doar sa ajunga in urma noastra in clasament", a spus Argaseala la TVR1.

Steaua a evoluat in ultimele 3 sezoane in grupele celei mai puternice competitii inter-cluburi din Europa, insa numai o data din postura de campioana a Romaniei.

