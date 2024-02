Cine e vedeta pe care Ștefan Bănică a curtat-o insistent "Mă tot suna, mă căuta"

Ștefan Bănică se află la a patra căsnicie, fiind într-o relație sumată de câțiva ani cu Lavinia Pîrva, care i-a dăruit și un băiețel.

La viața sa, Bănică a fost un mare cuceritor, dar a avut parte și de refuzuri. Unul dintre ele a venit de la Adriana Bahmuțeanu, femeia care s-a măritat și despărțit de câteva ori de Silviu Prigoană.

Aceasta a mărturisit că după ce Bănică s-a despărțit de Mihaela Rădulescu a curtat-o insistent.

„Am regretat că am spus în presă treaba asta. Nu regret că nu am spus nu. Am spus că e adevărat că mă tot suna, mă căuta, se aflaseră. Ștefan abia se despărțise de Mihaela, iar în casa mea venea toată echipa de la acea emisiune, eu fiind iubita unui reporter. Pe vremea aia nu erau atâtea restaurante, mesele să făceau acasă. Îmi pare rău că m-a luat gura pe dinainte pentru că Ștefan Bănică este un artist pe care îl stimez și nu merita să dau din casă o poveste care a ajuns în presă. Nu regret că n-am avut o relație cu el.”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, conform cancan.ro.

Ștefan Bănică și Mihaela Rădulescu au fost soț și soție timp de opt ani și au divorțat în 1999.