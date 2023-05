S-a zvonit ca si-a marit tariful, dar de fapt l-a scazut - cat ia Lavinia Parva la un concert

Foto: Facebook/Lavinia Official

Statutul de iubita a lui Stefan Banica a adus-o si mai mult in lumina reflectoarelor pe Lavinia Parva. De multe ori s-a scris ca de cand este la bratul cantaretului si-a marit tariful la concerte.

Acum, adevarul iese la iveala: artista a scazut pretul pentru un concert, dezvaluie Wowbiz, citandul pe noul impresar al Laviniei.

"S-a spus ca i-am marit tariful, e fals. Din contra, i l-am scazut. Inainte canta pe 1.500 de euro, acum suma e de 1.499 de euro. E un euro, e adevarat, dar e in minus, nu in plus. Concerte sunt din fericire, datele si informatiile despre show-urile Laviniei le gasiti pe pagina ei oficiala de Facebook", a declarat Ovidiu Baciu.

Presa mondena a scris la un moment dat ca iubita lui Stefan Banica Junior cere intre 2.000 si 3.000 de euro pe concert.