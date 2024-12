Ștefan Bănică, mesaj emoționant despre Mircea Diaconu. „Primul actor din care a abordat stilul “minimalist“, se duce să completeze în ceruri distribuţia fabuloasă”

Ştefan Bănică spune despre Mircea Diaconu, decedat din cauza unei boli incurabile cu zece zile înainte de a împlini 75 de ani, că acesta „a fost şi rămâne un uriaş actor în film şi în teatru, poate primul actor din filmul românesc care a abordat stilul “minimalist“. Bănică dezvăluie, într-o postare pe Facebook, că în urmă cu două zile revedea o scenă din „Scrisoarea pierdută”, în care jucau Mircea Diaconu şi Dem Rădulescu. ”Erau geniali! Se duce să completeze în ceruri distribuţia fabuloasă din "Scrisoarea pierdută", scrie pe Facebook Ştefan Bănică.

„M-am intristat, fără cuvinte, când am auzit astăzi că Mircea Diaconu nu mai e printre noi. Cu două zile in urmă, mă uitam pe youtube, într-o pauză de filmări, la "Scrisoarea pierdută", pusă de Liviu Ciulei la Teatrul Bulandra, exact la prima scenă, în care apar Brânzovenescu şi Farfuridi, jucaţi de Mircea Diaconu şi Dem Rădulescu. Deşi am văzut-o de zeci de ori, râdeam şi mă bucuram cu aceeaşi poftă. Erau geniali!

Consider că Mircea Diaconu a fost şi rămâne un uriaş actor în film şi în teatru, poate primul actor din filmul românesc care a abordat stilul “minimalist“, cum se spune în filmul de azi. Dumnezeu să-l odihnească! Se duce să completeze în ceruri distribuţia fabuloasă din "Scrisoarea pierduta". Drum lin printre stele ..., este mesajul postat de Ştefan Bănică sămbătă, pe Facebook, după anunţul privind decesul actorului Mircea Diaconu.

Ads

Mircea Diaconu a încetat din viaţă în 14 decembrie, cu zece zile înainte să împlinească vârsta de 75 de ani. Actorul suferea de o boală incurabilă, anunţul morţii sale fiind făcut de soţia sa, Diana Lupescu.

Trupul neînsufleţit al actorului va fi depus luni, între orele 12:00 şi 16:00, la Teatrul Nottara din Bucureşti.

Înmormântarea va avea loc marţi, la cimitirul din Săftica, într-un cadru restrâns.

Ads