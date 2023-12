Ținuta lui Ștefan Bănică, în atenția unui designer: ”N-ai cum așa ceva. S-a închis la non-stop”

Renumitul cântăreț Ștefan Bănică jr a susținut zilele trecute patru concerte senzaționale la Sala Palatului, celebrând 20 de ani de concerte de Crăciun.

Solistul a ales să se îmbrace cu un costum auriu strălucitor, care i-a atras atenția și creatoarei de modă Dana Budeanu, care a rămas plăcut impresionată.

„Cel mai șmecher. Nu există fentă ca a lui Bănică Jr. N-ai cum așa ceva. S-a închis la non-stop”, a comentat Dana Budeanu în dreptul unei fotografii cu solistul, pe Facebook.

De notat faptul că, pe scenă, Ștefan Bănică și-a făcut apariția alături de Violeta (15 ani), fiica lui cu Andreea Marin, adolescenta oferind și ea un recital de excepție.

„V-am obişnuit cu surprizele, iar anul acesta v-am pregătit un moment alături de fiica mea! Trebuie să mărturisesc că în luna decembrie copiii mei nu prea au parte de mine, lipsesc mult, dar… Niciodată nu am lipsit în Ajunul Crăciunului de lângă ei. Am fost mereu alături de ei în această zi şi aşa va fi şi de acum înainte! Violeta a compus linia melodică, eu versurile. Ea este pentru prima oară în faţa unui public, recunosc că am emoţii, dar amândoi ştim ce avem de făcut! Eşti superbă, baftă, tati!”, a spus Ștefan Bănică.

