Ștefan Floroaica, concurentul de la Asia Express, a izbucnit în lacrimi în timpul competiției: „Mi-e dor de ea”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 12:29
164 citiri
Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au făcut echipă în Asia Express FOTO: Instagram/ Asia Express

La Asia Express, Ștefan Floroaica a lăsat emoțiile să iasă la iveală, dorul față de iubita sa, Sânziana Negru, devenind imposibil de ignorat. Însoțit de colegul său, Alexandru Ion, el a ajuns în casa unei localnice, prilej cu care a povestit despre relația lor și despre performanța Sânzianei în competiție.

Concurentul a recunoscut că lipsa partenerei este unul dintre cele mai mari obstacole pentru el, alături de provocările fizice ale concursului. Ștefan a explicat că iubita sa a participat la sezonul 6 al emisiunii și a câștigat competiția împreună cu Laura Giurcanu. Reacția localnicei a fost de uimire, iar Ștefan a mărturisit că experiența Sânzianei îl impresionează și mai mult acum.

„I-am povestit de Sânziana și de faptul că a participat la o ediție precedentă. Ei i se părea foarte greu ce facem (...) Și-a zis: Imaginează-ți cum e să ai sub 50 de kilograme, să cari și rucsacul ăsta în spate, să duci și toată experiența până la final și să o și câștigi. Am 90 de kilograme, aproape dublu, și când car rucsacul ăla, mi se pare greu. Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici. În continuare mă întreb cum o fi reușit ea”, a declarat Ștefan Floroaica, la Asia Express.

Anterior, cei doi au trecut prin despărțiri temporare când Sânziana a participat la sezonul 6 al America Express. La acel moment, Ștefan a spus că distanța nu a fost atât de dificilă, deoarece relația lor abia începuse. După doi ani împreună, însă, dorul de Sânziana s-a simțit mult mai intens.

„Mi-e foarte dor de Sânziana. Îmi e foarte dor de ea. Nu aș vrea să plâng. Am mai fost despărțiți când ea a fost la America atunci, doar că eram la începutul relației, nu ne cunoscusem așa de bine. Cred că acum e prima oară când suntem despărțiți, după ce ne-am cunoscut mai bine”, a mai spus concurentul.

