Ștefan Floroaica dezvăluie detalii inedite despre experiența Asia Express: „Ăsta a fost un aspect foarte ciudat”

Ștefan Floroaica a participat la Asia Express alături de actorul Alexandru Ion, iar experiența i-a oferit atât provocări fizice, cât și emoționale. Pentru Ștefan, cea mai dificilă parte nu a fost lipsa cazării sau autostopul, ci dorul de iubita sa, Sânziana Negru, care a concurat într-un alt sezon la America Express.

Recent întors acasă, Ștefan a fost așteptat cu brațele deschise de către partenera lui. Într-un interviu acordat publicației Cancan, concurentul celui mai nou sezon Asia Express a vorbit despre cele mai mari provocări din competiție.

„A fost mult mai greu decât m-am așteptat în sens de dor. Am plecat mai împăcat să zic așa, pentru că ea trecuse prin experiența asta. M-a surprins cât de dor mi-a fost de ea, dar foarte dor mi-a fost de ea. M-a luat în brațe pe aeroport, ne-am pupat, ne-am ținut îmbrățișați minute în șir. E de ajuns prezența fiecăruia, e mai mult decât tot ce mi-aș putea dori”.

Ce a fost cel mai greu în Asia Express

Cât despre provocările competiției, Ștefan a explicat că nu a fost străin de ce se întâmpla acolo: „Știam la ce mă înham. Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place”.

Ads

În ceea ce privește relația cu partenerul de echipă, el a mărturisit că se înțeleg foarte bine și nu au avut parte de conflicte majore.

„Eu cu Alexandru n-am avut niciun moment de tensiune între noi. Evident că au mai existat momente în care eu aveam o părere și el alta, dar asta este absolut normal între doi oameni”.

Pe lângă dificultățile emoționale și provocările fizice, vremea a reprezentat o provocare suplimentară:

„Ăsta a fost un aspect foarte ciudat, pentru că mă mă așteptam și eu și Alex să avem vreme caldă, să fie soare. A fost foarte multă ploaie. Noi am venit pregătiți cu haine pentru soare, să zic așa și în prima misiune am avut hainele ude, foarte greu să le uscăm, pentru că era foarte multă umiditate în Filipine. Și am stat cu hainele ude câteva zile, dacă nu săptămâni bune”.

Mesajul Sânzianei Negru

După ce s-a întors acasă, Sânziana Negru a postat o imagine alături de partenerul ei, confirmând dorul pe care l-a resimțit și ea.

„Vreo 2-3 saptamani n-am dormit cand Stefan a plecat la @americaexpressromania si m-am gandit mult atunci cat de diferit e sa fii cel care ramane acasa. Aseara am vazut primul episod din noul sezon si fara sa fiu subiectiva, mi-a placut mult ce am vazut si ma bucur ca am primit amandoi “botezul Asia Express”. E ceva ce ramane cu tine toata viata.

Ads

Din 7 septembrie se vede si pe Antena1. Cred ca o sa va placa si voua ☀️”

Ads