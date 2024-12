Cum arată casa de un milion de euro din Canada a lui Ștefan Hrușcă. Cât costă un bilet la concertele de Crăciun ale artistului FOTO/VIDEO

Ștefan Hrușcă a format o tradiție a concertelor sale de Crăciun, așa că an de an urcă pe scenă în mai multe orașe din țară pentru a aduce bucurie românilor în prag de sărbători. Artistul vine special din Canada pentru turneul național pe care îl are în decembrie. Ștefan Hrușcă locuiește cu familia sa departe de țara noastră, într-o vilă estimată la un milion de dolari.

Ștefan Hrușcă este unul dintre artiștii pe care românii vor să-l audă de sărbători, așa că realizează în fiecare an un turneu prin mai multe orașe din România, unde cântă celebrele colinde de Crăciun.

Cum arată casa din Canada de un milion de euro a lui Ștefan Hrușcă

Ștefan Hrușcă a părăsit România în 1991, iar de atunci locuiește cu familia sa în Canada. Casa pe care artistul și-a achiziționat-o atunci costă în prezent 1.000.000 de dolari.

Cu toate astea, în fiecare an de ziua sa, pe 8 decembrie, Ștefan Hrușcă se află în țară și sărbătorește Crăciunul alături de români. Anul acesta, cântărețul împlinește 67 de ani.

În Canada, Ștefan Hrușcă locuiește cu soția sa, Gianina, și cei doi copii, Andra și Ștefan Jr., în Whitby, foarte aproape de Toronto. Casa lui Ștefan Hrușcă se află într-un cartier în care prețurile locuințelor pornesc de la 500 de mii de dolari.

Ads

Ștefan Hrușcă, concert de Crăciun în România

Biletele pentru concertul de Crăciun al lui Ștefan Hrușcă din 2024 variază ca preț în funcție de locație și categoria de bilete. De exemplu, pentru concertul de la Teatrul Național "Ion Caramitru" din București, ce va avea loc pe 16 decembrie 2024, biletele costă între 100 și 210 de lei, în funcție de locul ales în sală​.

Turneul Național Ștefan Hrușcă are loc în mai multe orașe din țară, însă nu peste tot mai există locuri libere la concert. Mai jos regăsiți o listă cu zonele în care va cânta artistul:

Timișoara (9 decembrie), Cluj Napoca (10 decembrie), Sibiu (12 decembrie), Craiova (15 decembrie), București (16 decembrie), Brașov (17 decembrie), însă în aceste orașe nu mai există bilete disponibile.

Dacă totuși nu doriți să ratați concertul de Crăciun al lui Ștefan Hrușcă, mai aveți șanse să cumpărați bilete în Târgoviște (13 decembrie), Deva (18 decembrie), Oradea (19 decembrie), Iași (24/25 decembrie), Suceava (26 decembrie), Târgu Mureș (27 decembrie), Cluj (28 decembrie).

Ads