Premiul de Excelenta la TIFF se acorda lui Stefan Iordache

Celebrul actor Stefan Iordache va primi Premiul de Excelenta a celei de-a 5-a editii a Festivalului International de Film Transilvania. Evenimentul va avea loc in seara de 10 iunie, in cadrul Galei de Decernare a Premiilor TIFF 2006.

Premiul de excelenta TIFF 2006 ii va fi inmanat in cadrul Galei de Inchidere a festivalului, a carei prima parte va fi transmisa in direct de Televiziunea Romana in data de 10 iunie, cu incepere de la ora 18.00, urmand ca partea a doua sa fie inregistrata si transmisa duminica, 11 iunie, in intervalul 18.00 18.45.

Stefan Iordache a debutat in cinema in 1963 si a jucat in 25 de filme, dintre care amintim productiile Eu sunt Adam" si Hotel de Lux" in regia lui Dan Pita, Cel mai iubit dintre pamanteni", regizat de Serban Marinescu si recentul film Faraonul, semnat de Sinisa Dragin.

Actorul a dat viata unor personaje de neuitat, precum Mitica din De ce trag clopotele, Mitica ?", unde a colaborat cu Lucian Pintilie sau impatimitul jocului de carti, Ion Theodorescu, intr-un alt film de referinta al cinema-ului romanesc Glissando in regia lui Mircea Daneliuc.

Maestrul a devenit si personajul principal al unei carti semnate de Ludmila Patlanjoglu si intitulata cartea portret Regele Scamator, Stefan Iordache".

La Gala TIFF, cinematografia romaneasca va mai beneficia de alte doua distinctii: premiul Best act intr-un film romanesc prezentat in cadrul Zilelor Filmului Romanesc, oferit de HBO si premiul pentru Cel mai bun film realizat in cadrul programului Let's Go Digital.

Workshop-ul Let's Go Digital se afla la cea de-a doua editie si include 15 tineri cu varsta intre 14-18 ani, pasionati de cinema, care vor avea sansa sa invete sa filmeze cu o camera digitala si, apoi, sa editeze un film cu o durata maxima de 3 minute. Cursantii vor fi asistati, in permanenta, de profesionisti in domeniu si vor invata sa foloseasca echipamente de ultima ora (camere de filmat, echipament de iluminare si sunet, precum si programe speciale pentru montaj). La final, toate cele 5 filme, realizate in echipe de cate 3, vor fi prezentate intr-o proiectie speciala, iar publicul va vota cel mai bun film.

