Turneul ATP 500 de la Acapulco (Mexic) a consemnat în primul tur o confruntare de un dramatism rar între bulgarul Grigor Dimitrov (locul 33 mondial) și americanul venit din calificări ca lucky loser Stefan Kozlov, locul 130 în lume.

Kozlov s-a impus în trei seturi (7-6, 5-7, 6-3) după un meci în care a suferit cumplit, la propriu, oferind imagini uluitoare pe un teren de tenis.

Astfel, în setul al doilea, la scorul de 4-3 pentru el, Kozlov a acuzat crampe puternice la picior, fiind nevoit să se prăbușească pe teren și să cheme asistența medicală.

În ciuda faptului că a fost în imposibilitatea de a se mișca timp de câteva minute, Kozlov a revenit, a strâns din dinți și a câștigat meciul.

Survive to thrive 😱@stefankozlov overcomes vicious cramps to notch a miraculous 7-6 5-7 6-3 victory over Grigor Dimitrov. #AMT2022 pic.twitter.com/N1ESu6qFVT