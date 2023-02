Fostul iubit al Andreei Antonescu, acuzat de viol, trafic de droguri și pornografie infantilă. Mărturiile unei victime

Au apărut acuzații grave la adresa lui Ștefan Manolache, fiul consilierului județean ieșean Mircea Manolache. I se aduc numai puțin de 8 capete de acuzare, printre care viol, trafic de droguri, înșelăciune, pornografie infantilă, lovire și alte violențe, amenințare și șantaj sau fals privind identitatea.

Multe dintre victimele minore ale acestuia i-au dat zeci de mii de euro, fără să mai vadă vreodată vreun ban înapoi, scrie 7est.ro. Când au cerut bani, au fost amenințate cu moartea sau bătute.

Alte minore ar fi fost violate sau filmate în posturi indecente și forțate de Ștefan Manolache să se prostituieze sau să facă trafic de droguri.

I-a cerut iubitei bani împrumut

Miruna S., o tânără dn Iași, a început o relația de prietenie cu Ștefan Manolache, fiul consilierului județean Mircea Manolache, în anul 2021. Ea a povestit că acesta avea o dependență legată de jocuri de noroc și substanțe interzise. Era foarte violent cu ea pentru că nu voia să vândă droguri în Iași.

Apoi a convins-o să îi dea cu împrumut 3.000 de euro pentru a achita datorii. Fata nu și-a mai văzut banii înapoi.

“I-am cerut de nenumărate ori banii înapoi ca să pot să rup orice legătura cu el. Mereu când îi ceream banii înapoi inventa o situație falsă, cum ar fi că nici bani pentru mâncare nu are sau nu îmi răspundea cu zilele la telefoane sau mesaje. În luna august 2022, am avut o discuție cu acesta și am ajuns la o înțelegere ca până la sfârșitul lunii septembrie 2022, urma să îmi înapoieze banii ceruți. Toate aceste sume de bani, mi-au fost cerute în baza unor amenințări verbale și agresiuni fizice.

Fiind minoră la acea data, am fost foarte speriată și nu am formulat plângere pentru infracțiunile de amenințare și lovire, acesta spunând de mai multe ori că își pune prietenii să se ocupe de mine și familia mea dacă spun cuiva de lucrurile pe care mi le făcea. Îl credeam in stare de orice mai ales că îmi povestise cum și-a drogat propria mamă, aceasta fiind dusă de familie la spital având probleme cu inima, stări de leșin și a fost internată”, a spus fata anchetatorilor.

A postat imagini indecente cu iubita lui fără acordul ei

Printr-o împrejurare nefericită, iubita lui Manolache a aflat că Ștefan Manolache nu îi cerea bani doar ei, ci și altor fete cărora le vindea o iluzie, făcându-le să se îndrăgostească de el, după care împrumuta bani de la acestea, multe dintre ele minore, și se făcea nevăzut.

Tânăra a descoperit în perioada februarie – septembrie 2022, numai puțin de 6 minore și femei nevinovate de la care Manolache a luat bani, fiind vorba de zeci de mii de euro sau lire.

“Una dintre ele mi-a spus că acesta insista mult să se prostitueze sau să își deschidă un cont cu imagini indecente. Mi-a trimis un filmuleț cu o aplicație în care Ștefan s-a dat drept eu, a postat fotografii cu mine fără știrea mea și le cerea bărbaților bani, toate acestea întâmplându-se când eu eram minoră, acesta spunând la oameni că de fapt am 19 ani, vrând să îi ofere acesteia un exemplu de cont și să îi demonstreze faptul că face bani din așa ceva.

Cu toate femeile se comporta agresiv, le manipula și le spunea mereu aceeași poveste. În momentul in care eu refuzam să îi mai ofer bani și îi spuneam că nu mai am, acesta insista foarte mult să ma prostituez sau să îmi deschid un cont de OnlyFans. Am refuzat spunând ca sunt minoră și îl amânam”, a spus Miruna.

Fata a relatat și un alt episod traumatic.

S-a întâmplat în octombrie 2021. Acesta a sechestrat-o în apartamentul său din Copou și a violat-o.

“Mi-a spus că stăm foarte puțin, doar cât să își lase bagajele și mă duce el acasă. Îmi luase telefonul ca să nu îmi comand taxi și era întunecat afară. Atunci a închis usa, moment în care a început să pună mâna pe mine, mi-a spus că nu este nimeni acolo care să mă audă.

Ads

Am început să îl rog să mă lase în pace și să mă lase să plec, chiar să plâng.

Acesta fiind mai puternic decât mine, nu am reușit deloc să îl împing suficient de departe. Punea mâna în locuri intime fără consimțământul meu apoi m-a violat, prefăcându-se că nu este ceva ieșit din comun.

După puțin timp l-a sunat fratele lui mai mic spunând că are nevoie de el deoarece se bătea cu un grup mai mare.

Conflictul avea loc în apropiere de locul unde locuiesc, acesta obligându-mă să merg cu el acolo după care urma să mă lase acasă. Îmi arătase atunci un pistol pe care îl avea reușind să mă sperie mai tare”, a rememorat tânăra.

Fata nu a spus nimănui despre incident, de frică. Ulterior, tânăra a mai aflat că Ștefan Manolache avea în telefonul personal mai multe clipuri cu ea, în ipostaze indecente, făcute fără știrea sau consimțământul ei în perioada când era minoră, clipuri pe care le-a arătat mai multor persoane din Iași.

Cine e Ștefan Manolache

Răzvan Ștefan Manolache este cunoscut în lumea mondenă din România ca drept “Prinţişorul taxiurilor”, datorită afacerii prospere pe care consilierul judetean Mircea Manolache o deține în Iași. Printre vedetele cu care a flirtat se numără Andreea Antonescu, Silvia Popescu, câștigătoarea de la “Bravo, ai stil! All Stars”, fata Catincăi Roman și Adela Tecuceanu de la “Bravo, ai stil!”.

În aprilie 2022, Ștefan Manolache a fost trimis în judecată într-un dosar de trafic de droguri. Acesta a fost acuzat alături de doi tineri de introducerea în țară și comercializarea de droguri de mare risc. Ștefan Manolache a mai avut probleme cu legea în trecut. În urmă cu 9 ani, acesta a fost acuzat că ar fi amenințat cu pistolul un taximetrist după o dispută în trafic. Acesta este fiul consilierului județean și patronului firmei de taximetrie Parma Taxi, Răzvan Manolache, și al avocatei Doina Manolache.