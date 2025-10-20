Ștefan Pălărie, avertisment înaintea hotărârii CCR privind pensiile magistraților: „Nu cred că o decizie negativă ar trebui să ducă la prăbușirea unui Guvern”

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a transmis un mesaj de calm politic înaintea deciziei Curții Constituționale privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Într-o intervenție la RFI România, parlamentarul a subliniat că o eventuală decizie nefavorabilă din partea CCR nu ar trebui să provoace o criză guvernamentală sau o demisie a premierului Ilie Bolojan.

Curtea Constituțională urmează să se pronunțe luni, 20 octombrie, asupra reformei pensiilor speciale, după două amânări succesive. Miza este uriașă: dacă legea va fi declarată neconstituțională, reforma uneia dintre cele mai sensibile categorii de venituri din sistemul public ar putea fi blocată.

Ștefan Pălărie susține însă că argumentul potrivit căruia reforma ar limita independența magistraților este nefondat. „Ideea că prin această reformă ar fi limitată sau îngrădită independența Justiției nu stă în picioare. Judecătorii și procurorii chiar și prin aplicarea acestei legi rămân o categorie specială, cu un statut special, care e normal să existe, dar toate lucrurile trebuie să aibă o anumită limită”, a declarat acesta.

Senatorul USR a adăugat că o eventuală respingere a legii nu ar trebui să ducă la destabilizarea executivului condus de Ilie Bolojan. „Eu nu cred că o decizie negativă a CCR ar trebui să ducă la prăbușirea unui Guvern. Cred că în continuare premierul Ilie Bolojan are toată susținerea și legitimitatea noastră, a USR-ului, pentru a continua reformele și pentru a continua tăierea privilegiilor, generic vorbind”, a precizat Pălărie.

În viziunea sa, indiferent de verdictul Curții, procesul de reformă trebuie să continue, iar Guvernul are obligația să găsească soluții juridice pentru eliminarea privilegiilor excesive. „Dacă judecătorii CCR resping reforma pensiilor speciale pentru magistrați, va trebui văzut cum arată decizia CCR, va trebui văzut dacă ei solicită sau propun o reîntoarcere în Parlament a acestei legi a pensiilor magistraților și vor fi parcurși pașii următori”, a explicat liderul senatorilor USR.

Reforma pensiilor de serviciu reprezintă una dintre condițiile majore impuse României în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar un eventual refuz al CCR ar putea afecta calendarul de implementare al angajamentelor asumate de Guvernul Bolojan în fața Comisiei Europene.

