Liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie critică „joaca politică” cu voința poporului. Legea cu 300 de parlamentari, „vârâtă, probabil, într-un sertar”

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 14:01
196 citiri
Liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie critică „joaca politică” cu voința poporului. Legea cu 300 de parlamentari, „vârâtă, probabil, într-un sertar”
Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR FOTO Facebook/Stefan Palarie

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni, 3 noiembrie, că în plenul Senatului va fi anunţată trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari şi va trece în camera decizională unde probabil că va fi vârâtă într-un sertar, peste care se va aşeza praful.

Pălărie a făcut un apel către clasa politică veche din România, să nu se mai joace cu democraţia atunci când consultă voinţa poporului, cu privire la aceste proiecte. ”Vă jucaţi aşa, ca la păcănele, cu ele, le ascundeţi sau le băgaţi în sertar. Nu faceţi altceva decât să creaţi extremism”, a spus Pălărie.

”Astăzi, la Plenul Senatului, va fi anunţată trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari. Asta după ce, timp de 45 de zile, am avut zero dezbateri şi zero discuţii la comisiile avizatoare, raportoare sau în plenul Senatului. Ce se întâmplă mai departe cu iniţiativa aceasta? Aceasta trece în cameră decizională, la Camera Deputaţilor, şi probabil că va fi vârâtă într-un sertar, peste care se va aşeza praful, alături de alte vreo 4 sau 5 iniţiative care solicitau acelaşi lucru, şi anume, diminuarea numărului de parlamentari”, a spus liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, la Parlament.

El a precizat că în spatele acestor iniţiative există voinţa poporului, pentru că ”avem un referendum care a spus foarte clar, prin gurile a milioane de oameni care au votat pentru acest referendum, că îşi doresc un Parlament mai suplu”.

”Voinţa poporului e să avem un parlament mai suplu. Matematica ne spune că avem nevoie de un Parlament mai mic şi nu unul supra-dimensionat. De asemenea, recensământul ne spune că românii nu mai sunt câţi erau. În consecinţă, e nevoie de mai puţin parlamentari din toate punctele de vedere. Aş face un apel către clasa politică veche din România şi aş spune aşa: Nu vă mai jucaţi cu democraţia atunci când consultaţi voinţa poporului şi aveţi legi care să transpună voinţa poporului în cadrul legislativ, iar dumneavoastră vă jucaţi aşa, ca la păcănele, cu ele, le ascundeţi sau le băgaţi în sertar. Nu faceţi altceva decât să creaţi extremism”, a spus Ştefan Pălărie.

Potrivit senatorului USR, ”abuzul acesta de instrumente constituţionale democratice care ulterior sunt ignorate nu face bine democraţiei”.

El a mai spus că mai e un recensământ recent, cel la nivel de Bucureşti, unde nişte oameni au votat ”un singur buget centralizat pe capitală şi o singură entitate care să dea autorizaţiile de construcţie în Bucureşti, şi anume la nivelul Primăriei Capitalei” şi de aceea a fost depusă iniţiativa legislativă de către Cătălin Drulă care să creeze legislaţia pentru acest buget unic, lege care ar putea să intre până la finalul acestui an, iar bugetul Bucureştiului pe anul 2026 să fie construit pe aceste premise, conform voinţei bucureştenilor.

”De aceea, nu înţelegem de ce alte partide, care probabil că o să-şi fluture în curând candidaţii la Primăria Capitalei, nu pun această iniţiativă a lui Cătălin Drulă pe ordinea de zi. Încă o dată joaca aceasta politicianistă, de tipul lasă că ne facem şi oamenii nu observă se vede şi se vede extrem de prost de către români. Deci am pretenţia că această lege a lui Cătălin Drulă să nu aibă aceeaşi soartă precum a avut o lege cu 300 de parlamentari, şi democraţia să-şi urmeze cursul”, a subliniat Pălărie.

USR își desemnează candidatul pentru Primăria Municipiului București duminică
USR își desemnează candidatul pentru Primăria Municipiului București duminică
Duminică, 2 noiembrie, USR va organiza evenimentul oficial de desemnare a candidatului pentru Primăria Municipiului București, în cadrul conferinței municipale a filialei București și a...
Pacienții ar putea lua parte la deciziile medicale care îi privesc în spitale. Ce prevede proiectul USR
Pacienții ar putea lua parte la deciziile medicale care îi privesc în spitale. Ce prevede proiectul USR
Pacienții ar putea fi reprezentați în Consiliile de administrație ale spitalelor și, astfel, ar putea lua parte la deciziile care privesc serviciile medicale, potrivit unui proiect de lege...
#stefan palarie, #USR, #300 parlamentari referendum 2009 , #USR
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transforma Transcarpatia, regiunea de la granita cu Romania unde traiesc si multi etnici romani, intr-un centru industrial
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
ObservatorNews.ro
Cum ne incalzim iarna mai ieftin si eficient, fara sa sacrificam confortul. Lectii de la alte tari europene

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie critică „joaca politică” cu voința poporului. Legea cu 300 de parlamentari, „vârâtă, probabil, într-un sertar”
  2. Sorin Grindeanu despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR. "Cătălin Drulă are nevoie de proptele, ca să poată să creadă că va candida cu șanse"
  3. AUR, replică pentru Georgescu, după ce a cerut boicotarea alegerilor din Capitală. "Nu avem cum să nu participăm la alegeri"
  4. Ponta, după ce Georgescu a refuzat să-și anunțe sprijinul pentru Anca Alexandrescu: "Nu mai acceptă să fie folosit" de "vampirii și lipitorile politice și mediatice"
  5. Cea mai mare companie de armament din Europa deschide o fabrică de pulberi în România. Anunțul premierului Bolojan VIDEO
  6. Drulă-succesorul și despre suspendarea președintelui
  7. Luptă strânsă pentru București. Ciucu, Băluță și Drulă, despărțiți de doar câteva procente. SONDAJ la comanda PNL
  8. AUR poate decide soarta alegerilor pentru Primăria București. Cum îi forțează Anca Alexandrescu mâna lui George Simion. „Bazinul lor electoral e de cel puțin 25-30%”
  9. Ministrul Finanţelor crede că anul viitor este anul PNRR-ului. "Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva"
  10. UPDATE Ilie Bolojan nu se prezintă în Parlament la solicitarea AUR și PSD. Programul de luni al premierului prezentat de Biroul de presă al Guvernului