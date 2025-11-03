Liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie critică „joaca politică” cu voința poporului. Legea cu 300 de parlamentari, „vârâtă, probabil, într-un sertar”

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat luni, 3 noiembrie, că în plenul Senatului va fi anunţată trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari şi va trece în camera decizională unde probabil că va fi vârâtă într-un sertar, peste care se va aşeza praful.

Pălărie a făcut un apel către clasa politică veche din România, să nu se mai joace cu democraţia atunci când consultă voinţa poporului, cu privire la aceste proiecte. ”Vă jucaţi aşa, ca la păcănele, cu ele, le ascundeţi sau le băgaţi în sertar. Nu faceţi altceva decât să creaţi extremism”, a spus Pălărie.

”Astăzi, la Plenul Senatului, va fi anunţată trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari. Asta după ce, timp de 45 de zile, am avut zero dezbateri şi zero discuţii la comisiile avizatoare, raportoare sau în plenul Senatului. Ce se întâmplă mai departe cu iniţiativa aceasta? Aceasta trece în cameră decizională, la Camera Deputaţilor, şi probabil că va fi vârâtă într-un sertar, peste care se va aşeza praful, alături de alte vreo 4 sau 5 iniţiative care solicitau acelaşi lucru, şi anume, diminuarea numărului de parlamentari”, a spus liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, la Parlament.

El a precizat că în spatele acestor iniţiative există voinţa poporului, pentru că ”avem un referendum care a spus foarte clar, prin gurile a milioane de oameni care au votat pentru acest referendum, că îşi doresc un Parlament mai suplu”.

”Voinţa poporului e să avem un parlament mai suplu. Matematica ne spune că avem nevoie de un Parlament mai mic şi nu unul supra-dimensionat. De asemenea, recensământul ne spune că românii nu mai sunt câţi erau. În consecinţă, e nevoie de mai puţin parlamentari din toate punctele de vedere. Aş face un apel către clasa politică veche din România şi aş spune aşa: Nu vă mai jucaţi cu democraţia atunci când consultaţi voinţa poporului şi aveţi legi care să transpună voinţa poporului în cadrul legislativ, iar dumneavoastră vă jucaţi aşa, ca la păcănele, cu ele, le ascundeţi sau le băgaţi în sertar. Nu faceţi altceva decât să creaţi extremism”, a spus Ştefan Pălărie.

Potrivit senatorului USR, ”abuzul acesta de instrumente constituţionale democratice care ulterior sunt ignorate nu face bine democraţiei”.

El a mai spus că mai e un recensământ recent, cel la nivel de Bucureşti, unde nişte oameni au votat ”un singur buget centralizat pe capitală şi o singură entitate care să dea autorizaţiile de construcţie în Bucureşti, şi anume la nivelul Primăriei Capitalei” şi de aceea a fost depusă iniţiativa legislativă de către Cătălin Drulă care să creeze legislaţia pentru acest buget unic, lege care ar putea să intre până la finalul acestui an, iar bugetul Bucureştiului pe anul 2026 să fie construit pe aceste premise, conform voinţei bucureştenilor.

”De aceea, nu înţelegem de ce alte partide, care probabil că o să-şi fluture în curând candidaţii la Primăria Capitalei, nu pun această iniţiativă a lui Cătălin Drulă pe ordinea de zi. Încă o dată joaca aceasta politicianistă, de tipul lasă că ne facem şi oamenii nu observă se vede şi se vede extrem de prost de către români. Deci am pretenţia că această lege a lui Cătălin Drulă să nu aibă aceeaşi soartă precum a avut o lege cu 300 de parlamentari, şi democraţia să-şi urmeze cursul”, a subliniat Pălărie.

