Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”

Autor: Dan Stan
Sambata, 16 August 2025, ora 10:17
489 citiri
Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”
Ștefan Popescu, Putin&Trump / FOTO: captură video Gândul, Hepta

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a remarcat dedesubturile și mesajele subliminale transmise de către Vladimir Putin și de către Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska.

Pentru specialistul român, lucrurile sunt clare: cei doi președinți au ajuns la un consens, iar Ucraina și UE trebuie să stabilească dacă agreează viziunea americano-rusă. Mai mult decât atât, relația dintre Trump și Putin este solidă. Există multiple argumente în acest sens, potrivit lui Popescu. În primul rând, locația întâlnirii, aleasă cu un rol precis.

„Mai întâi scena: Alaska, teritoriu american, marchează fizic îndepărtarea de Ucraina, de flancul estic. În schimb, Alaska are deschidere la Arctica și privește spre Pacific. Teritoriul american acum și probabil o a doua întâlnire la Moscova ne arată dorința celor două părți de a discuta direct, fără intermediari”, a notat Popescu, pe pagina sa de Facebook.

„Cele două părți căzuseră deja de acord, iar acum aveam secvența de imagine a rezultatului unui proces diplomatic care a continuat neîntrerupt vreme de câteva luni”

Primirea lui Putin, de către Trump, a fost făcută într-o manieră ce subliniază, de asemenea, relația foarte bună dintre cei doi lideri.

„Apoi, decorul: primire pe covor roșu, militari în uniforme de gală, deplasare cu aceeași limuzină, gesturi amicale și o fotografie oficială a summitului cu cei doi lideri zâmbitori. Un protocol care ne arată, ca de altfel organizarea în sine a summitului, că cele două părți căzuseră deja de acord, iar acum aveam secvența de imagine a rezultatului unui proces diplomatic care a continuat neîntrerupt vreme de câteva luni”, a precizat Popescu.

„S-a ajuns la o înțelegere SUA-Rusia pe care trebuie să o accepte sau nu președintele Ucrainei și aliații europeni”

Declarația de presă comună și declarațiile făcute de către Putin la adresa lui Trump, măgulitoare, sunt alte aspecte deosebit de importante în aprecierea relației celor doi lideri.

„În sfârșit, declarația de presă comună deschisă, contrar protocolului - dar când agreezi așa ceva vrei să transmiți ideea de înțelegere, de bună desfășurare a discuțiilor - de oaspete. Aflăm că s-a ajuns la o înțelegere SUA-Rusia pe care trebuie să o accepte sau nu președintele Ucrainei și aliații europeni. Afirmația lui Putin cu privire la faptul că dacă Trump ar fi fost președinte în 2022, războiul nu ar fi început, este mai mult decât o curtoazie. Cred că face referire la o Ucraina cel mult finlandizată”, a concluzionat Ștefan Popescu.

Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”
10:17 - Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a remarcat dedesubturile și mesajele subliminale transmise de către Vladimir Putin și de către Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska....
Când urmează întâlnirea Putin-Zelenski. Donald Trump dă răspunsul: "Amândoi mă vor acolo. Voi fi acolo"
09:21 - Când urmează întâlnirea Putin-Zelenski. Donald Trump dă răspunsul: "Amândoi mă vor acolo. Voi fi acolo"
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski doresc ca el să fie prezent la o posibilă viitoare...
Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10”
07:50 - Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10”
Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump, într-un...
Trump și Putin nu au luat întrebări de la presă. Moscova explică de ce: „E genul de discuţie care permite să se urmeze calea de căutare a unor opţiuni de soluţionare paşnică”
07:31 - Trump și Putin nu au luat întrebări de la presă. Moscova explică de ce: „E genul de discuţie care permite să se urmeze calea de căutare a unor opţiuni de soluţionare paşnică”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea...
Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte”
07:19 - Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte”
Nimeni nu știe cu adevărat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului lor de aproape trei ore din Alaska, întrucât cei doi nu au răspuns la...
Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin. La ce se gândea președintele SUA când se afla față în față cu liderul de la Kremlin
Ieri, 23:49 - Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin. La ce se gândea președintele SUA când se afla față în față cu liderul de la Kremlin
În timp ce începea discuțiile cu Putin, Donald Trump era preocupat de altceva, mult mai important, se pare, pentru el decât pacea în Ucraina. Sky News dezvăluie că Trump a lansat o...
Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
Ieri, 23:10 - Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
Președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu la Anchorage, Alaska, la întâlnirea așteptată de toată planeta. Pe același covor roșu s-a întâlnit și cu Donald Trump, cu...
Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții
Ieri, 22:22 - Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții
Mult așteptatul summit de la Anchorage, Alaska, a suferit pe parcursul zilei de vineri, 15 august, mai multe modificări. Una dintre cele mai importante este aceea că Donald Trump și Vladimir...
UPDATE Putin, primit cu covorul roșu în Alaska. Cei doi președinți și-au strâns călduros mâna și s-au urcat în aceeași mașină. Imagini de la începutul summitului LIVE VIDEO
Ieri, 21:02 - UPDATE Putin, primit cu covorul roșu în Alaska. Cei doi președinți și-au strâns călduros mâna și s-au urcat în aceeași mașină. Imagini de la începutul summitului LIVE VIDEO
Avionul președintelui Putin a aterizat la Anchorage, Alaska, la aproape jumătate de oră după Air Force One. Liderul de la Kremlin a fost primit foarte călduros de către Donald Trump, cu...
Papa Leon s-a rugat pentru pace, de Sfânta Maria, înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska
Ieri, 20:30 - Papa Leon s-a rugat pentru pace, de Sfânta Maria, înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri, 15 august, pentru un sfârșit pașnic al ”violenței tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta Maria, ziua summitului...
Întâlnirea din Alaska ar dura ”cel puțin șase până la șapte ore”, susține Kremlinul. Trump îl așteaptă pe Putin pe pistă
Ieri, 19:51 - Întâlnirea din Alaska ar dura ”cel puțin șase până la șapte ore”, susține Kremlinul. Trump îl așteaptă pe Putin pe pistă
Kremlinul a estimat vineri, 15 august, că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuții privind conflictul din Ucraina,...
Trump nu se plictisește în drum spre Alaska. L-a sunat din Air Force One pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko. Ce au discutat cei doi președinți
Ieri, 19:13 - Trump nu se plictisește în drum spre Alaska. L-a sunat din Air Force One pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko. Ce au discutat cei doi președinți
Președintele american Donald Trump a discutat vineri, 15 august, la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, un aliat fidel al președintelui rus Vladimir Putin, a anunțat...
CTP nu crede în negocierile din Alaska. "Acolo unde se c*că Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne"
Ieri, 18:33 - CTP nu crede în negocierile din Alaska. "Acolo unde se c*că Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne"
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu nu crede în negocierile de pace dintre Trump și Putin din Alaska. Într-un mesaj extrem de acid postat vineri, 15 august, pe Facebook, CTP vorbește despre...
Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce i-a cerut văduva lui Navalnîi liderului de la Kremlin
Ieri, 17:15 - Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce i-a cerut văduva lui Navalnîi liderului de la Kremlin
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri, 15 august, președintelui rus Vladimir...
"Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"
Ieri, 16:34 - "Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"
„Contăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii cruciale de la Anchorage (Alaska), dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și...
Opt posibile indicii privind starea de sănătate a președintelui Putin, în contextul întâlnirii din Alaska cu Trump
Ieri, 16:20 - Opt posibile indicii privind starea de sănătate a președintelui Putin, în contextul întâlnirii din Alaska cu Trump
Președintele rus Vladimir Putin urmează să participe la un summit istoric în Alaska alături de președintele american Donald Trump, într-un moment în care ipotezele privind starea sa de...
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
Ieri, 16:15 - Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
Nicuşor Dan s-a declarat vineri, 15 august, "pesimist" înaintea Summitului din Alaska, unde se vor afla față în față liderii SUA și Rusia, Donald Trump şi Vladimir Putin. Președintele...
Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
Ieri, 16:07 - Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
Președintele Donald Trump se află în zbor spre Alaska, unde se va întâlni cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, despre încetarea focului în Ucraina. Înainte de a se urca la bordul...
Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”
Ieri, 14:37 - Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”
Premierul Poloniei, Donald Tusk, invocă un eveniment istoric despre învingerea Rusiei, în contextul reuniunii dintre liderii SUA și Rusiei, din Alaska. Tusk susține că 15 august este o zi...
De ce întâlnirea Trump-Putin din Alaska nu este o nouă Ialta. „Trump este în fața unui eșec. Nu înțelege că va semna sfârșitul imperiului american”
Ieri, 14:08 - De ce întâlnirea Trump-Putin din Alaska nu este o nouă Ialta. „Trump este în fața unui eșec. Nu înțelege că va semna sfârșitul imperiului american”
Întreaga planetă așteaptă deznodământul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, din Anchorage, Alaska, în contextul în care cele două...
#Stefan Popescu, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #trump putin intalnire alaska 2025 , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scene extrem de rare! Ce au facut cei 37.000 de italieni, in momentul in care Vieira l-a scos pe Stanciu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Vieira s-a convins de Stanciu! Cum l-a numit pe capitanul Romaniei, dupa debutul oficial la Genoa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”
  2. Încă un succes pentru China. Magazinul online care a devenit „viral” în Marea Britanie
  3. Rusia face prăpăd în Ucraina. Bilanțul atacului devastator din timpul discuțiilor Putin-Trump
  4. Când urmează întâlnirea Putin-Zelenski. Donald Trump dă răspunsul: "Amândoi mă vor acolo. Voi fi acolo"
  5. Încă o promisiune încălcată: autostrada promisă pentru 2025 nu va fi gata
  6. Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10”
  7. Trump și Putin nu au luat întrebări de la presă. Moscova explică de ce: „E genul de discuţie care permite să se urmeze calea de căutare a unor opţiuni de soluţionare paşnică”
  8. Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte”
  9. Planurile profesorilor privind greva, năruite. Cum ar putea fi obligați să meargă la ore: „Noi nu avem fond de grevă în sindicat, este ridicol”
  10. Haos pentru toată lumea după comasare. Unele școli au găsit alte soluții legale. Sindicalist: „Guvernul a aruncat un ciocan în niște mecanisme fragile”