Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a remarcat dedesubturile și mesajele subliminale transmise de către Vladimir Putin și de către Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska.

Pentru specialistul român, lucrurile sunt clare: cei doi președinți au ajuns la un consens, iar Ucraina și UE trebuie să stabilească dacă agreează viziunea americano-rusă. Mai mult decât atât, relația dintre Trump și Putin este solidă. Există multiple argumente în acest sens, potrivit lui Popescu. În primul rând, locația întâlnirii, aleasă cu un rol precis.

„Mai întâi scena: Alaska, teritoriu american, marchează fizic îndepărtarea de Ucraina, de flancul estic. În schimb, Alaska are deschidere la Arctica și privește spre Pacific. Teritoriul american acum și probabil o a doua întâlnire la Moscova ne arată dorința celor două părți de a discuta direct, fără intermediari”, a notat Popescu, pe pagina sa de Facebook.

„Cele două părți căzuseră deja de acord, iar acum aveam secvența de imagine a rezultatului unui proces diplomatic care a continuat neîntrerupt vreme de câteva luni”

Primirea lui Putin, de către Trump, a fost făcută într-o manieră ce subliniază, de asemenea, relația foarte bună dintre cei doi lideri.

Ads

„Apoi, decorul: primire pe covor roșu, militari în uniforme de gală, deplasare cu aceeași limuzină, gesturi amicale și o fotografie oficială a summitului cu cei doi lideri zâmbitori. Un protocol care ne arată, ca de altfel organizarea în sine a summitului, că cele două părți căzuseră deja de acord, iar acum aveam secvența de imagine a rezultatului unui proces diplomatic care a continuat neîntrerupt vreme de câteva luni”, a precizat Popescu.

„S-a ajuns la o înțelegere SUA-Rusia pe care trebuie să o accepte sau nu președintele Ucrainei și aliații europeni”

Declarația de presă comună și declarațiile făcute de către Putin la adresa lui Trump, măgulitoare, sunt alte aspecte deosebit de importante în aprecierea relației celor doi lideri.

Ads

„În sfârșit, declarația de presă comună deschisă, contrar protocolului - dar când agreezi așa ceva vrei să transmiți ideea de înțelegere, de bună desfășurare a discuțiilor - de oaspete. Aflăm că s-a ajuns la o înțelegere SUA-Rusia pe care trebuie să o accepte sau nu președintele Ucrainei și aliații europeni. Afirmația lui Putin cu privire la faptul că dacă Trump ar fi fost președinte în 2022, războiul nu ar fi început, este mai mult decât o curtoazie. Cred că face referire la o Ucraina cel mult finlandizată”, a concluzionat Ștefan Popescu.

Ads