Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”

Ștefan Popescu a realizat o analiză acidă după ce americanii au anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. Diplomații români nu au fost în stare să cultive o relație solidă cu partenerii occidentali, sugerează analistul de politică externă.

Anunțul americanilor este „un semnal strategic prost”, susține Popescu, ce avertizează asupra faptului că MAE „nu reușește să ofere” partenerilor strategici „motive de încredere”.

„Decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară în Europa - și mai ales în regiunea Mării Negre. Ca de obicei, la noi vor urma reacții încărcate de emoție și gesturi teatrale. Da, este un semnal strategic prost, care alimentează incertitudinea într-un spațiu deja fragil. Dar, la fel de adevărat este că politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”, a comentat Popescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ștefan Popescu: „România nu a izbutit să-și construiască o valoare de întrebuințare care să depășească dosarul Ucraina-Rusia”

România a rămas un actor internațional foarte mic. Bucureștiul contează doar pentru relația cu cei care au nevoie de ajutor, Kiev și Chișinău, avertizează Popescu.

„În pofida poziției sale geografice și a potențialului evident, România nu a izbutit să-și construiască o valoare de întrebuințare care să depășească dosarul Ucraina-Rusia. Și apropo de comunicate: declarațiile triumfaliste ale oficialilor noștri, adesea lipsite de o bază reală și niciodată confirmate de partea americană, vorbesc de la sine”, a mai explicat analistul.

Ștefan Popescu: „Competiția politică a transformat politica externă într-un instrument electoral până la caricatură”

Politica externă a României a ajuns o caricatură, este de părere Ștefan Popescu.

„În România, competiția politică a transformat politica externă într-un instrument electoral până la caricatură. De decenii, scena internă s-a împărțit între partizanii drumului occidental și cei ai unei ipotetice apropieri de Est, spre Rusia - o viziune maniheistă, simplificatoare, care ignoră complexitatea statutului și societății românești.

De la un scrutin la altul, am cultivat o nevoie constantă de validare din exterior. Diplomația s-a redus adesea la o competiție de fotografii, vizite și strângeri de mâini, menite să convingă opinia publică cine este 'alesul' partenerilor occidentali. În acest spectacol al aparențelor s-au format veritabili 'gardieni ai ortodoxiei geopolitice', mereu gata să eticheteze, să vâneze orice nuanță suspectă, orice declarație ce pare ieșită din linie. Astăzi, însă, asistăm la o instrumentalizare mai periculoasă: aceea a relației cu Statele Unite. În loc să consolidăm un parteneriat matur, ne grăbim să arătăm Washingtonului cât de nesiguri suntem”, a mai notat doctorul în istorie, specialist în diplomație.

