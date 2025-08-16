Verdict pentru pacea din Ucraina. Ștefan Popescu: „Compromisul se obține nu pe bază de principii, ci pe baza unui raport de forță”

Sambata, 16 August 2025, ora 12:27
Ștefan Popescu, Vladimir Putin, Donald Trump, Volodimir Zelenski / FOTO: Gândul, White House, captură YouTube
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, pentru a discuta despre viitorul relației americano-ruse și despre conflictul din Ucraina. În acest context, analistul de politică externă Ștefan Popescu a făcut câteva precizări.
Pentru a stabili pacea în Ucraina, toți actorii implicați trebuie să țină cont de realitatea din teren, nu de idealuri.
„Cum se poate ieși într-un război? În două feluri: prin victoria totală a unuia dintre beligeranți, ori prin negociere - care presupune inevitabil un compromis. Compromisul se obține nu pe bază de principii, ci pe baza unui raport de forță”, a notat Popescu, pe pagina sa de Facebook.
Ștefan Popescu, analist de politică externă: „Să ne debarasăm de narative care ne împing în ridicol: Putin e în stadiu terminal, Trump este omul manevrat de FSB”
Totodată, în acest context, Popescu propune o analiză care ține cont de fapte, nu de „narative care ne împing în ridicol”.
„Dacă vrem să analizăm reuniunea la nivel înalt din Alaska, trebuie să renunțăm la considerații de genul 'SUA trebuie să facă asta' și să luăm în considerare numai faptele. Faptele sunt: situația militară a Ucrainei, interesele SUA și ale Administrației Trump, capacitatea și voința europenilor de a susține Ucraina mai mult decât cu declarații și livrări limitate de echipamente militare care nu permit victoria.
Ah, și să nu uit, să ne debarasăm de narative care ne împing în ridicol: Putin e în stadiu terminal, Trump este omul manevrat de FSB”, a mai explicat specialistul.
Compromisurile din conflictul ruso-ucrainean
Armata rusă a ocupat teritoriile din estul Ucrainei după doar câteva luni de la invazie. Putin a organizat referendumuri și astfel, a anunțat anexarea celor trei regiuni considerate „pro-ruse”.
De la momentul anexării, Putin a reiterat faptul că este dispus să poarte negocieri și să facă pace, semn că acele „compromisuri” pe care le-ar face președintele de la Moscova ar fi oprirea înaintării către Marea Neagră și către Kiev, potrivit analiștilor militari și a informațiilor care au circulat în presa internațională, de-a lungul timpului.
În schimb, Ucraina s-ar putea alege cu garanții de securitate din partea SUA pentru teritoriile ce nu vor ajunge sub ocupația rusă.
Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
