Întrebările lui Iancu Guda despre cazierul curat al lui Ștefan Radu Oprea: ”Ați fost găsit nevinovat sau ați plătit prejudiciul?”

Cazierul curat al secretarului general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, nu l-a impresionat pe economistul și consilierul privat al premierului Bolojan, Iancu Guda. El i-a adresat public mai multe întrebări lui Radu Oprea, care spune că din moment ce are cazierul curat, înseamnă că nu a comis vreo ilegalitate.

„Domnule Ștefan Radu Oprea, întrebarea este una singură: dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care ați fost acuzat a fost închis pentru că ați fost găsit nevinovat, sau pentru că ați plătit prejudiciul? Toată presa dorește să afle acest lucru punctual, restul este irelevant! De aceea aveți cazierul judiciar “curat”, pentru că ați plătit prejudiciul (recunoscând fapta de spălare de bani prin tranzacții comerciale fictive)? Probele de la dosar arată acest lucru, dar este foarte bine că doriți să clarificați și să răspundeți clar, cu subiect și predicat: ați achitat prejudiciul?”, a scris Iancu Guda pe Facebook.

Economistul vrea lămuriri și cu privire la posibilul prejudiciu de peste 10 milioane de lei, eliminat prin radierea unei firme a lui Ștefan Radu Oprea.

„Am verificat datele publice ale firmei URBAN ELECTRIC SRL (CUI 13331847), unde ați fost acționar și administrator în perioada tranzacțiilor fictive. Este adevărat că a prejudiciat statul român cu datorii fiscale neplătite de 10.799.571 lei, care au fost șterse deoarece firma a fost radiată prin faliment? De asemenea, puteți confirma presei de ce ANAF nu a deranjat această firmă, ori nu au fost blocate conturile, deși ANAF avea gaj pe 10 ipoteci înregistrate la vremea respectivă? Nu în ultimul rând, ne puteți confirma că absolut toate companiile în care ați fost administrator și acționar au ajuns în stare de radiere prin insolvență, urmată de faliment? Adică, s-a ales praful de ele?”, îl întreabă Iancu Guda pe secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea.

Economistul îl contrazice pe fostul ministru al Economiei și fost senator PSD cu privire la performanța companiilor de stat.

„Insist să clarificăm analiza (lui Radu Oprea, n.r.) cu top 30 companii de stat, unde susțineți că sunt de 5 ori mai profitabile decât top 30 companii private. Am explicat că trebuie eliminate cele 3 firme de monopol (Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz) și trebuie scăzute și subvențiile primite de celelalte (ex: CFR). Astfel, companiile de stat sunt pe pierdere, după aceste ajustări, reflectând adevărul: situația dezastruoasă a firmelor de stat”, își încheie mesajul Iancu Guda.

Radu Oprea a declarat tot luni că niciodată în cazierul său judiciar ”nu apare mențiunea unei condamnări, reabilitări sau prescripție a răspunderii penale”.

”Niciodată nu am fost sancționat și nu am plătit vreo amendă penală. Mai fac mențiunea că în anul 2012, când am fost ales senator, am renunțat atât la calitatea de administrator al companiilor (lucru impus de lege), cât și la cea de acționar (calitate admisă de lege)”, a precizat secretarul general al Guvernului.

