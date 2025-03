Portarul Târnovanu, după derby-ul cu Rapid: ”Normal că înnebunesc”

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, crede că roş-albaştrii ar fi putut câştiga meciul cu Rapid, dacă Dawa nu ar fi fost eliminat, el lămurind și conflictul care l-a avut cu Cristi Săpunaru, rezervă la giuleșteni.

„Din punctul meu de vedere nu sunt mulţumit chiar dacă am jucat cu un om în minus mai mult de o repriză. Am dominat, am avut ocazii. Dar e ok. La gol au fost multe caramboluri, am sperat să fie ofsaid, eu fiind ieşit în faţă. Dar a fost un gol nemeritat. A venit mingea, i-am spus lui Chiri să dea în ea, au fost mai multe caramboluri şi...

[Aţi avut probleme din cauza eliminării lui Dawa] Ţinând cont că am avut vreo patru cinci ocazii, nu ştiu ce să spun. Sunt mândru de oamenii din faţa mea, sunt mândru de ceea ce am reuşit anul ăsta. Dacă jucam 11 la 11 e foarte posibil să fi câştigat.

Nu m-am certat cu Cristi (n.r. Săpunaru), nu-mi permit să fac asta. Miculescu era jos și cineva de pe banca lor a spus să dea mingea repede. Normal că înnebunesc. Dacă luăm gol din faza aia, ce facem? Mai erau 5 minute.

Va fi un play-off echilibrat, sper să îl începem aşa cum am început anul trecut şi să continuăm la fel, iar la sfârşit să cucerim titlul, din nou.

Olympique Lyon este o echipă puternică, dar vom încerca să facem ce am făcut cu PAOK şi să câştigăm”, a declarat Ştefan Târnovanu după 0-0 cu Rapid, duminică seara, pe Arena Naţională.

