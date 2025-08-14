Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele fotografii

Familia Peev a sărbătorit un moment deosebit! Ștefana și Maximilian Peev au anunțat că au devenit părinți pentru a treia oară, iar vestea i-a emoționat pe urmăritorii lor, numeroase creatoare de conținut lăsând mesaje de felicitare.

Ștefana Peev a adus pe lume un băiețel și a împărtășit primele imagini cu micuțul pe rețelele de socializare.

„He’s here 💙 Băiețelul nostru a venit pe lume pe 13 august. Suntem topiți după el și trăim toată magia asta de început. O luăm încet, ne bucurăm de moment și de noul nostru capitol ca familie de 5. Astăzi urcă și vlogul cu nașterea. Încă suntem doar eu cu Max în spital, și chiar dacă am putea pleca, am zis să mai stăm puțin în bula noastră, doar noi 3, înainte să ajungem în haosul de la hotel și după acasă. Mă simt minunat, doar mici dureri, fiindcă alăptez și se strânge uterul, în rest vedeți pe vlog experiența, că sunt multe de spus. Abia aștept să vină copiii să-l vadă”, a povestit creatoarea de conținut cu multă emoție.

Despre trăirile intense ale maternității, Ștefana a spus: „Simți că urmează să mori, iar apoi simți că ai ajuns în rai. Nu pot descrie altfel. Nu cred și recunosc că nu știu dacă există vreun drog capabil să reproducă senzația pe care o trăiește o mamă când își ține pentru prima dată copilul nou născut în brațe. E cea mai intensă senzație pe care o poți trăi, cea mai mare bucurie, o explozie de adrenalină, iar tot corpul îți inundă sângele cu hormonii fericirii.”

Cum s-au cunoscut Ștefana și Maximilian

Ștefana Suciu și Maximilian Peev formează de ani buni un cuplu și au împreună doi băieți. Într-un interviu acordat în 2019, creatoarea de conținut a povestit începutul relației lor:

„Noi ne-am cunoscut pe când aveam 17-18 ani. Eram doi copii. Am mers la el să-i spun să călătorească cu mine în lume și să facem bani, fiindcă era lider într-o organizație non-profit. Eu aveam soluția (râde) și el nu era interesat de varianta mea, ci doar de mine, așa că am spus pas. Nu voiam atunci relație, eram focusată pe cariera mea. După un an ne-am întâlnit la o petrecere și mașina mea s-a stricat la distanță de 2 km față de casa mea, iar el mi-a împins mașina până acasă. În noaptea aceea a rămas la mine și de atunci nu a mai plecat. Am rămas împreună”, a dezvăluit Ștefana Peev pentru Unica.ro.

