Fotbalistul lui Sepsi disputat de granzii campionatului a dat un verdict clar. De ce FCSB, de ce Rapid?

Mijlocașul a spus că gruparea din Sfântu Gheorghe a demonstrat că nu a ajuns degeaba în Top 6.

”A fost un meci foarte bun, o seară mare, dar cel mai mult mă bucur că am arătat că nu degeaba am intrat în play-off. Am jucat cu atitudine, la fel ca și în celelalte. Singurul meci în care nu am arătat cum ne-am dorit a fost cu Universitatea Craiova.

Acum ne-a ieșit chiar tot. Mă bucur pentru Șarfi (Safranko), care a marcat un hat-trick. Sper să plece cu mingea acasă”, a spus Ștefănescu.

Întrebat despre viitorul său și despre interesul FCSB și Rapid, Ștefănescu a fost evaziv.

”Prioritatea mea în acest moment este aceea de a mă concentra pe ultimele două meciuri din acest sezon. Mai am două meciuri, apoi vom vedea.

Vine perioada de transferuri, se poate întâmpla orice. Se vorbește de un an despre transferuri, dar eu aș vrea să fac un pas fie la o echipă care se bate la campionat, fie afară”, a mai spus Ștefănescu.

Întrebat direct despre FCSB, Ștefănescu a spus: ”De ce FCSB? De ce Rapid? Dacă vor face o ofertă.... Se va discuta, normal. Fiecare patron are dreptul de a-și spune părerea.

Ce să fac eu acum? Să mă pun rău cu patronul? Am discutat ceva cu dânsul, vom vedea”, a mai spus Ștefănescu.

