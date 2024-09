Ani grei de închisoare pentru medicul-violator al unei vedete TV din România. Decizia instanței

Vești bune în cazul influenceriței Ștefania Costache, cunoscută în social media drept Lolrelai. În baza probelor de la dosar, instanța a găsit vinovat medicul acuzat de agresiune sexuală și lipsire de libertate.

Medicul stomatolog a primit pedeapsa de 10 ani de închisoare. De asemenea, el are de plată și 50.000 de euro, daune morale, potrivit portalului instanțelor.

Ștefania Costache este reprezentată în justiție de către avocatul Adrian Cuculis.

„Cutremur in lumea medicinei dentare. Medicul acuzat de către influencerița Ștefania Costache (Lolrelai), a fost condamnat pe fond la 10 ani de închisoare pentru agresiune sexuală și lipsire de libertate.

Aduc aminte că medicul stomatolog ar fi drogat-o pe Lolrelai și apoi, folosind probabil drogul violului, a deplasat-o în apartamentul acestuia, unde profitând de starea indusă, ar fi agresat-o sexual. Instanța ne-a admis și cererea de plată a daunelor morale și a stabilit o despăgubire de 50.000 de euro.

În cazul acesta au mai depus mărturie și alte victime ce au confirmat că ar fi pățit la fel, însă plângerile lor au fost clasate de către alte parchete, pentru lipsa de probe", a declarat Cuculis.

Urmează apelul, în acest caz.

Cum s-a petrecut totul, potrivit Ștefaniei Costache

În urmă cu trei ani, fosta concurentă a emisiunii de divertisment a povestit cum s-a petrecut totul:

„Am fost la acest medic pentru a-mi aplica o bijuterie dentară. M-a invitat să fumez, să stăm de vorbă, dar eu îi spuneam că mă grăbesc. Și-a terminat țigara și a venit să îmi spună că am o căriuță. Am revenit pentru acea intervenție, mi-a dat cu acel spray cu lidocaină, și cu acel gel roșu. Avea un gust amar. Îmi zicea că nu am voie să elimin acea substanță din gură, dar am apucat să dau jumătate afară.

Începusem să nu îmi mai simt mâinile și picioarele, apoi a început să pună mâna pe mine, pe picioare, apoi pe sâni, am dat să mă ridic și am căzut. I-am spus că sunt conștientă și că știu ce vrea să îmi facă", a declarat concurenta în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars.

