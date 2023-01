Cine e fosta campioană la gimnastică prezentă la Survivor România! A fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache FOTO

Cetățean de onoare al comunei Aninoasa, Alina Ștefania Stănilă este o fostă gimnastă care participă la Survivor România 2023, în echipa Faimoșilor.

Născută pe 27 decembrie 1997, Ștefania Stănilă a câștigat medalia de aur la Campionatul European din 2014, la proba pe echipe, iar în anul 2012, la Bruxelle, a obținut bronzul pe echipe și argintul la sărituri.

Acum retrasă din activitate și devenită instructor, Ștefania Stănilă a fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache, pe vremea când făcea gimnastică.

„Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Parcă deja mă văd în finală. Faptul că am făcut gimnastică timp de 13 ani este un mare atu. Clar o să mă ajute mult mai mult în competiție. O latură ascunsă nu cred că există neapărat… sunt o persoană bună și mă integrez în orice grup. Acolo, dacă o să fac și foamea, poate o să fiu recalcitrantă, nu știu cum o să reacționez. Merg într-un mediu nou, cu oameni noi și, la un moment dat, inevitabil o să apară dramele. Am crescut destul de greu, eu am plecat la 6 ani de acasă, am stat departe de părinți. Când aveam 9 ani, tatăl meu a murit. El a fost motivația să continui cu sportul”, a spus Ștefania Stănilă înainte de a pleca în Republica Dominicană.

