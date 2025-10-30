Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul doctoriței Ștefania Szabo. Primele rezultate ale necropsiei

Au apărut primele rezultate ale necropsiei în cazul Ștefaniei Szabo, doctoriţa care a fost găsită moartă în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău.

În corpul Ștefaniei, legiștii au constatat prezența unui anestezic extrem de toxic, despre care s-a spus că aceasta obișnuia să îl ia pentru a face față gărzilor epuizante, au declarat surse medicale pentru Antena 3 CNN.

Se așteaptă acum și rezultatele analizelor toxicologice, cu ajutorul cărora va fi stabilită și cantitatea de substanțe din corpul doctoriței și, în final, dacă aceasta a cauzat direct decesul. Analiza toxicologică este, de fapt, cea mai importantă în acest caz.

Substanțe medicale administrate înainte de deces

Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, la doar 37 de ani. În jurul său au fost descoperite o branulă și mai multe substanțe medicale, pe care le-ar fi cerut de la farmacia spitalului cu puțin timp înainte să moară.

Potrivit unor surse din anchetă, cu doar câteva ore înainte de tragedie, medicul ar fi cerut de la farmacia spitalului mai multe substanțe cu efect anestezic, calmante puternice și opioide, justificând că sunt destinate unui pacient.

Însă, potrivit investigațiilor preliminare, tratamentul respectiv nu a mai ajuns la pacientul menționat, iar o parte din fiole ar fi rămas în camera de gardă, acolo unde a fost găsit trupul neînsuflețit al doctoriței, potrivit Antena 3.

Ștefania Szabo ar fi avut un ultim consult în jurul orei 00:30, după care s-a retras în camera de gardă. În jurul orei 6:00, un asistent a intrat în încăpere, alertat de sunetul insistent al unei alarme.

Zece persoane au fost audiate și mașina doctoriței percheziționată, iar autoritățile analizează toate pistele, de la un posibil accident medical până la epuizare extremă.

A fost deschis un dosar penal In rem pentru ucidere din culpă.

