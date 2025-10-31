Informații surprinzătoare în ancheta morții Ștefanei Szabo. Ce a mărturisit un coleg al doctoriței decedate

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 12:42
Informații surprinzătoare în ancheta morții Ștefanei Szabo. Ce a mărturisit un coleg al doctoriței decedate
Stefania Szabo a fost găsită decedată, în camera de gardă FOTO Facebook/Stefania Szabo

Apar informații surprinzătoare în ancheta privind moartea doctoriței Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău. Un cadru medical ar fi mărturisit la audieri că a scos din urgență o fiolă de anestezic fără justificare oficială, iar aceasta ar fi ajuns chiar la medicul care a murit câteva ore mai târziu.

La primele audieri desfășurate la Poliție, un medic de la Unitatea de Primiri Urgențe ar fi declarat că doctorița i-ar fi cerut o fiolă de anestezic, iar el i-ar fi dat-o, fără ca gestul să fie consemnat oficial în condica de medicamente a spitalului, scrie Știrile Pro TV.

„Toate secțiile spitalului ridică medicamente pe condica de medicamente. Se ridică de personalul desemnat, de către medici”, a explicat Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Buzău.

Surse din anchetă afirmă că există suspiciuni potrivit cărora alte două persoane ar fi oferit declarații incomplete sau nesincere, potrivit unor surse citate de Știrile ProTV. Acestea vor fi chemate din nou la audieri.

În paralel, anchetatorii extind cercetările asupra stocurilor de medicamente ale spitalului și a modului în care sunt gestionate substanțele anestezice. Managerul spitalului confirmă că a cerut verificarea tuturor evidențelor.

„Eu de dimineață am vorbit cu farmacistul șef de la noi. I-am spus să îmi scoată evidența a tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă. La momentul acesta eu nu am date în sensul în care să fie luate în mod deosebit de pe o anumită secție”, a declarat Sorin Pătrașcu.

Primele rezultate ale necropsiei

Pentru a face față stresului zilnic, tânăra şi-ar fi administrat sedative puternice. Mai mult, în seara de dinaintea morții fulgerătoare ea şi-ar fi injectat un anestezic.

În corpul Ștefaniei, legiștii au constatat prezența unui anestezic extrem de toxic, despre care s-a spus că aceasta obișnuia să îl ia pentru a face față gărzilor epuizante.

Se așteaptă acum și rezultatele analizelor toxicologice, cu ajutorul cărora va fi stabilită și cantitatea de substanțe din corpul doctoriței și, în final, dacă aceasta a cauzat direct decesul.

Substanțe medicale administrate înainte de deces

Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, la doar 37 de ani.

Anchetatorii au găsit în camera de gardă o seringă goală și cutii de sedative puternice. Aceste descoperiri au determinat procurorii să solicite o analiză toxicologică, pentru a stabili ce substanțe se aflau în organismul medicului.

Trupul medicului a fost depus la capela spitalului din Buzău, unde colegii și prietenii i-au adus un ultim omagiu. Doctorița urmează să fie înmormântată vineri, la București. Familia a cerut ca la necropsie să participe și un legist independent.

