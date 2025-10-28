Cum era medicul Ștefania Szabo în ultimele zile înainte să fie găsită moartă în spital. „Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat”

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:03
648 citiri
Cum era medicul Ștefania Szabo în ultimele zile înainte să fie găsită moartă în spital. „Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat"
Stefania Szabo a fost găsită decedată, în camera de gardă FOTO Fcebook/Stefania Szabo

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău Sorin Pătraşcu a declarat marţi, 28 octombrie, referitor la moartea medicului Ștefania Szabo, director medical al unităţii sanitare, că aceasta era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală şi excluzând varianta unui ”un gest necugetat”.

”Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

„Astăzi, de dimineaţă, la ora 6 fără câteva minute, am fost apelat de unul dintre medicii spitalului, care m-a informat că, în camera de gardă, a fost găsită decedată colega noastră, Ştefania Szabo. Nu ştim nici cauzele, nici motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale”, a spus managerul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu.

Acesta a precizat că Poliţia şi Inspectoratul Teritorial de Muncă se află deja în spital şi desfăşoară cercetări pentru a stabili împrejurările decesului.

„Doamna doctor era în timpul activităţii azi-noapte, apoi a intrat de gardă şi urma să iasă dimineaţă, la ora 8. Era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi cea medicală din cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a mai spus managerul.

Ultimul consult efectuat de medic ar fi avut loc în jurul orei 12–12:30 noaptea, după care s-a retras în camera de gardă.

„Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

Managerul a menţionat că, cu o zi înainte de tragedie, dr. Szabo participase la un eveniment public alături de colegi şi nu a dat niciun semn care să prevestească o astfel de tragedie: „A fost cu mine în maşină, a fost împreună cu alţi colegi. A fost o zi normală de lucru. Nu a fost niciun semn.”

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, în vârstă de 37 de ani a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

#Stefania Szabo, #medic mort, #spital buzau , #deces
