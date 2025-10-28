Mesaj emoționant după moartea fulgerătoare a Ștefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău. "O funcţie publică este fascinantă, dar muşcă din tine"

Camelia Voicu, fostul director al Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Buzău, care şi-a anunţat demisia în vara acestui an, a făcut marţi, 28 octombrie, o postare emoționantă în contextual morții directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo, în care a explicat adevăratele motive ale retragerii sale din funcţie. Deşi iniţial a invocat ”motive personale”, acesta a dezvăluit că, în realitate, decizia a fost determinată de probleme serioase de sănătate şi de epuizarea acumulată după aproape un deceniu de activitate intensă.

”Poate că internarea pe care am avut-o în luna mai 2025 a fost un semnal de alarmă pentru mine, diagnosticul fiind diabet decompensat, asezonat cu pusee de hipertensiune. Un semnal de alarmă care m-a determinat să mă retrag din funcţia pe care o ocupam de aproape 10 ani”, a scris, marţi pe Facebook, fostul director de liceu.

Camelia Voicu a vorbit despre presiunea uriaşă pe care o presupune o funcţie de conducere într-o instituţie publică şi despre pericolul de a ignora propriile limite.

”O funcţie publică este fascinantă, dar «muşcă» din tine. Cât eşti în activitate, adrenalina te susţine, dar odată ajuns acasă, nu mai poţi face nimic altceva. Este vorba despre rezistenţa fizică şi psihică, despre dăruirea puterilor tale celor din jur, dar nu şi celor de acasă, care ajung adesea neglijaţi”, mai spune Voicu.

Fostul director subliniază importanţa de a şti când trebuie să te opreşti, înainte ca stresul să devină o ameninţare pentru viaţă: ”Este frumos să te dăruieşti comunităţii, dar trebuie să ştii să te opreşti. Când simţi că nu mai poţi, să fii sincer cu tine însăţi şi să te opreşti. Nimeni nu este de neînlocuit pe lumea asta, poate doar ca mamă pentru copilul ei.”

Ads

În mesajul său, acesta aminteşte şi de recentele tragedii care au marcat lumea educaţiei şi a sănătăţii – moartea subită a unei doctoriţe de 37 de ani şi a unui director din Republica Moldova, la doar 35 de ani –, pe care le consideră semnale de alarmă pentru toţi cei care trăiesc sub presiunea responsabilităţilor publice.

”Să nu uităm că cea mai importantă valoare personală este viaţa, dar trăită cu sănătate, linişte şi echilibru”, a încheiat fostul director, mulţumind celor care i-au fost alături şi transmiţând condoleanţe familiilor celor doi tineri manageri.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Ads