Probleme grave de personal de la Spitalul Județean Buzău, dezvăluite de manager: „E nevoie de medici cardiologi, urgentiști, ATI, radiologi, neurologi, interniști, diabetologi, endocrinologi, neonatologi, de recuperare medicală”

Tot mai multe probleme ale Spitalului Județean din Buzău sunt din nou scoase la suprafață, în urma morții subite a medicului Ștefania Szabo, la doar 37 de ani. Unitatea sanitară se confruntă cu o lipsă acută de personal.

În august 2025, Sorin Pătrașcu, managerul unității sanitare, vorbea în presa locală despre criza de personal. În urmă cu câteva luni, managerul anunța lipsa unui medic oncolog în ambulatoriu.

„În ultimii ani, spitalul nostru a atras numeroși medici, dar unii dintre ei s-au reorientat către sistemul medical privat. Așa s-a întâmplat, recent, la Oncologie, unde domnul doctor Alexandru Cîrlan a plecat în privat, iar de luna aceasta nu mai avem medic oncolog în ambulatoriu. Am discutat deja cu un medic oncolog care a acceptat să vină la noi, de la 1 octombrie, așa că, până atunci, cabinetul de Oncologie va fi închis, iar asistentele medicale au fost transferate pe secție”, declara Pătrașcu pentru Sănătatea Buzoiană.

Spitalul Județean duce lipsă de o listă întreagă de specialiști.

„Avem, însă, în continuare nevoie de medici, atât în spital cât și în ambulatoriu. Este nevoie de medici cardiologi, medici urgentiști, medici ATI, radiologi, neurologi, interniști, diabetologi, endocrinologi, neonatologi, medici de recuperare medicală. Întreaga echipă managerială, alături de șefii de secții și medicii titulari facem eforturi pentru a completa echipa în specialitățile deficitare, astfel încât să putem asigura continuitatea și calitatea serviciilor medicale și de suport”, a mai transmis managerul în urmă cu două luni.

Unii medici ajung să stea la muncă la Spitalul din Buzău și 32 de ore, potrivit dezvăluirilor colegilor persoanei decedate.

Medicul Ștefania Szabo, găsită decedată de colegi în camera de gardă

Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineață și a participat la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie. Pentru că nu a mai răspuns la telefon, colegii din Spital au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o fără suflare, în jurul orei șase dimineața.

Ștefania Szabo avea 37 de ani, vârstă pe care o împlinise pe data de 1 octombrie. Ea ocupa funcția de director medical din anul 2021.

În România, în ultimii cinci ani, peste zece medici au murit la locul de muncă, sub suspiciunea suprasolicitării.

