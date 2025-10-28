A murit Ştefania Szabo din cauza unei supradoze de propofol, ca și Michael Jackson? Doctorița din Buzău şi-ar fi injectat des sedative puternice SURSE

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 21:51
370 citiri
A murit Ştefania Szabo din cauza unei supradoze de propofol, ca și Michael Jackson? Doctorița din Buzău şi-ar fi injectat des sedative puternice SURSE
Ștefania Szabo a fost găsită decedată de către colegi FOTO Facebook/Stefania Szabo

Ştefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a fost găsită fără viață marți dimineață, în camera de gardă a unității medicale. În vârstă 37 de ani, doctorița obişnuia să muncească până la epuizare şi îşi neglija sănătatea de dragul meseriei, spun colegii ei.

Surse Observator au dezvăluit, însă, și un secret șocant. Pentru a face față stresului zilnic, tânăra şi-ar fi administrat sedative puternice. Mai mult, în seara de dinaintea morții fulgerătoare ea şi-ar fi injectat un anestezic.

La doar 37 de ani, Ştefania Szabo avea multe atribuţii. Nu era doar un simplu chirurg. Datorită calităților sale era şi directorul medical al celui mai mare spital din orașul Buzău. Datorită funcției, luni dimineaţă, Ştefania a participat la inaugurarea secţiei de Pneumologie din unitatea medicală.

În tot acest timp nu a dat niciun semn că s-ar simţi rău, au spus colegii, medici și ei. La ora 14:00 a intrat în garda care trebuia să se termine a doua zi dimineaţă, la 8:00.

"Garda (...) a început destul de greu. Ultimul consult al dânsei a fost cu aproximaţie în jurul orei 23:00", a declarat Sorin Pătraşcu, managerul spitalului judeţean Buzău.

Avea să fie ultima dată când a fost văzută în viaţă. Apoi, din neant, la ora 6:00 dimineaţa o veste șoc a îngrozit oamenii din spital.

O asistentă de pe secţia de chirurgie a auzit, din camera de odihnă în care se afla Ştefania Szabo, un telefon care suna fără încetare. A intrat să vadă ce se întâmplă și a rămas fără cuvinte. Doctoriţa Ştefania Szabo zăcea fără viaţă. Imediat a alertat conducerea spitalului şi poliţia.

Colegii medici, precum și şi managerul spitalului, susțin că stresul şi epuizarea au ucis-o pe doctoriţă.

"Nu e simplu să faci 8 gărzi într-o lună. Nu-i simplu să munceşti de 8 ori într-o lună câte 32 de ore", a explicat Graţiela Constantin, lider sindical al Spitalului Judeţean Buzău.

"Se pare că colega noastră, din punct de vedere fizic, nu a mai putut duce aceste lucruri. Eu regret această pierdere. Şi îmi doresc în perioada următoare să fiţi sănătoşi şi să fim, într-adevăr, o echipă aşa cum am fost întotdeauna", a transmis managerul spitalului judeţean Buzău într-un discurs public, mai scrie sursa citată.

"Muncea foarte mult. Nu cred că a avut vreun concediu medical în ultimii trei ani, patru ani de când o ştiu. A venit chiar şi cu branula la serviciu", a dezvăluit Dragoș Porumb, preşedintele Colegiului Medicilor Buzău.

"Am fost de multe ori în situaţia de a o vedea cu cateter la mână, la serviciu. Epuizată", a spus și liderul sindical al Spitalului Judeţean Buzău, Graţiela Constantin.

Surse Observator susțin, însă, că Ştefania Szabo ar fi obişnuit să-şi administreze singură calmante puternice. Luni seară, 27 octombrie, ea le-ar fi cerut colegilor propofol.

Este un anestezic care încetineşte ritmul cardiac şi care, dacă nu este dozat cum trebuie, poate fi mortal.

Este, de asemenea, substanţa injectabilă care l-a ucis pe celebrul star american Michael Jackson.

"Există posibilitatea de a se ajunge la moarte pentru că acționează foarte rapid. Dacă te auto-injectezi, atunci practic nu mai poți să reglezi împingerea seringii și între timp îți pierzi cunoștința", a explicat toxicologul Marius Chipurici pentru Observator.

Doctoriţa ar fi luat, se pare, substanţele din farmacia spitalului, pentru un pacient care, în cele din urmă, nu le ar mai fi primit.

"Singurul medicament care am auzit în această dimineaţă că era luat era doar o pastilă de inimă, dar era de întreţinere a funcţiei inimii, nu era un pacient cardiac", a precizat managerul spitalului judeţean Buzău.

Procurorii consideră că moartea doctoriței este atipică şi au anunţat că au ridicat deja probe relevante din camera în care a fost găsită decedată.

Au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Surse judiciare spun că, pe lângă necropsie, se va efectua şi un examen toxicologic.

Mesaj emoționant după moartea fulgerătoare a Ștefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău. "O funcţie publică este fascinantă, dar muşcă din tine"
Mesaj emoționant după moartea fulgerătoare a Ștefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău. "O funcţie publică este fascinantă, dar muşcă din tine"
Camelia Voicu, fostul director al Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Buzău, care şi-a anunţat demisia în vara acestui an, a făcut marţi, 28 octombrie, o postare emoționantă în...
„Și medicii mor...". Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după decesul Ștefaniei Szabo. „A murit în gardă, ne-a tulburat"
„Și medicii mor...”. Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după decesul Ștefaniei Szabo. „A murit în gardă, ne-a tulburat”
Colegiul Medicilor din România a transmis marţi după-amiază, 28 octombrie, un mesaj emoţionant după anunţul privind moartea medicului Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului...
