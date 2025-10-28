Primarul Buzăului, dezvăluiri despre Ștefania Szabo, medicul decedat subit la 37 de ani: „Își făcuse un nume în oraș”

Moartea medicului Ștefania Szabo de la Spitalul Județean din Buzău a provocat un șoc în societate. Printre cei care și-au exprimat surprinderea și regretul față de tristul eveniment este și primarul Constantin Toma.

Ștefania Szabo era membră PSD, colegă de partid cu actualul primar din Buzău. Edilul local i-a făcut un portret ireproșabil doctorului decedat subit, în timpul gărzii.

„E o tragedie pentru Buzău. Noi, aici, avem un singur spital, Spitalul Județean. Oamenii de aici sunt extrem de tracasați, avem medici lipsă. E o tragedie pentru comunitatea medicală și pentru municipiul Buzău. Ștefania se impusese și prin voie bună, activități medicale, își făcuse un nume în Buzău, la un an fusese promovată.

E o moarte subită și ciudată. Cum să mori la 37 de ani? Sunt convins că acest super stres a contribuit la asta”, a declarat Constantin Toma la Antena 3, marți, 28 octombrie.

Nimic nu anunța un posibil eveniment atât de tragic.

„Nimeni nu știe să fi fost bolnavă. Tot timpul, această femeie era veselă, participa la toate evenimentele, inclusiv la cele din partea medicală și nu numai. Ea se impusese inclusiv in comunitatea buzoiană ca un om de nădejde”, a mai transmis primarul pentru sursa citată.

Medicul Ștefania Szabo, găsită decedată de colegi în camera de gardă

Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineață și a participat la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie. Pentru că nu a mai răspuns la telefon, colegii din Spital au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o fără suflare, în jurul orei șase dimineața.

Ștefania Szabo avea 37 de ani, vârstă pe care o împlinise pe data de 1 octombrie. Ea ocupa funcția de director medical din anul 2021.

În România, în ultimii cinci ani, peste zece medici au murit la locul de muncă, sub suspiciunea suprasolicitării.

Suprasolicitarea în rândul medicilor: „Depresia și burnoutul sunt două afecțiuni frecvente în rândul personalului medical”

De curând, medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit despre efectele stresului și suprasolicitării la locul de muncă, în special în rândul medicilor.

„Am solicitat ca burnoutul să fie inclus printre bolile profesionale, inclusiv la personalul medical. E o reală problemă de sănătate publică. Mă uitam chiar pe statisticile europene. Depresia și burnoutul sunt două afecțiuni frecvente în rândul personalului medical, iar în România, cu atât mai mult, având în vedere statisticile pe care le-am văzut până acum. Evaluarea și combaterea lor eficientă țineau chiar de acel program de sănătate mintală pe care l-am lăsat, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Parlamentul European”, a explicat Ciuhodaru, pentru Ziare.com.

