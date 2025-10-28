Primarul Buzăului, dezvăluiri despre Ștefania Szabo, medicul decedat subit la 37 de ani: „Își făcuse un nume în oraș”

Autor: Dan Stan
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:48
1054 citiri
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre Ștefania Szabo, medicul decedat subit la 37 de ani: „Își făcuse un nume în oraș”
Medicul Ștefania Szabo, primarul Constantin Toma / FOTO: FB

Moartea medicului Ștefania Szabo de la Spitalul Județean din Buzău a provocat un șoc în societate. Printre cei care și-au exprimat surprinderea și regretul față de tristul eveniment este și primarul Constantin Toma.

Ștefania Szabo era membră PSD, colegă de partid cu actualul primar din Buzău. Edilul local i-a făcut un portret ireproșabil doctorului decedat subit, în timpul gărzii.

„E o tragedie pentru Buzău. Noi, aici, avem un singur spital, Spitalul Județean. Oamenii de aici sunt extrem de tracasați, avem medici lipsă. E o tragedie pentru comunitatea medicală și pentru municipiul Buzău. Ștefania se impusese și prin voie bună, activități medicale, își făcuse un nume în Buzău, la un an fusese promovată.

E o moarte subită și ciudată. Cum să mori la 37 de ani? Sunt convins că acest super stres a contribuit la asta”, a declarat Constantin Toma la Antena 3, marți, 28 octombrie.

Nimic nu anunța un posibil eveniment atât de tragic.

„Nimeni nu știe să fi fost bolnavă. Tot timpul, această femeie era veselă, participa la toate evenimentele, inclusiv la cele din partea medicală și nu numai. Ea se impusese inclusiv in comunitatea buzoiană ca un om de nădejde”, a mai transmis primarul pentru sursa citată.

Medicul Ștefania Szabo, găsită decedată de colegi în camera de gardă

Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineață și a participat la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie. Pentru că nu a mai răspuns la telefon, colegii din Spital au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o fără suflare, în jurul orei șase dimineața.

Ștefania Szabo avea 37 de ani, vârstă pe care o împlinise pe data de 1 octombrie. Ea ocupa funcția de director medical din anul 2021.

În România, în ultimii cinci ani, peste zece medici au murit la locul de muncă, sub suspiciunea suprasolicitării.

Suprasolicitarea în rândul medicilor: „Depresia și burnoutul sunt două afecțiuni frecvente în rândul personalului medical”

De curând, medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit despre efectele stresului și suprasolicitării la locul de muncă, în special în rândul medicilor.

„Am solicitat ca burnoutul să fie inclus printre bolile profesionale, inclusiv la personalul medical. E o reală problemă de sănătate publică. Mă uitam chiar pe statisticile europene. Depresia și burnoutul sunt două afecțiuni frecvente în rândul personalului medical, iar în România, cu atât mai mult, având în vedere statisticile pe care le-am văzut până acum. Evaluarea și combaterea lor eficientă țineau chiar de acel program de sănătate mintală pe care l-am lăsat, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Parlamentul European”, a explicat Ciuhodaru, pentru Ziare.com.

Probleme grave de personal de la Spitalul Județean Buzău, dezvăluite de manager: „E nevoie de medici cardiologi, urgentiști, ATI, radiologi, neurologi, interniști, diabetologi, endocrinologi, neonatologi, de recuperare medicală”
Probleme grave de personal de la Spitalul Județean Buzău, dezvăluite de manager: „E nevoie de medici cardiologi, urgentiști, ATI, radiologi, neurologi, interniști, diabetologi, endocrinologi, neonatologi, de recuperare medicală”
Tot mai multe probleme ale Spitalului Județean din Buzău sunt din nou scoase la suprafață, în urma morții subite a medicului Ștefania Szabo, la doar 37 de ani. Unitatea sanitară se...
Colegii medicului Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă, s-au strâns în fața spitalului și acuză epuizarea. Doctorița făcea cel puțin 7 gărzi pe lună și urma un tratament cardiac
Colegii medicului Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă, s-au strâns în fața spitalului și acuză epuizarea. Doctorița făcea cel puțin 7 gărzi pe lună și urma un tratament cardiac
Medicii Spitalului Județean de Urgență Buzău s-au adunat astăzi în fața unității medicale pentru a atrage atenția asupra condițiilor de muncă dificile, după ce directoarea medicală,...
#Stefania Szabo, #constantin toma, #PSD, #medici , #spitale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi24.ro
Directoarea medicala al Spitalului Judetean Buzau a murit in timpul garzii. Stefania Szabo avea 37 de ani
DigiSport.ro
Primul stadion suspendat din ISTORIE: la 350 de metri inaltime! Imaginile care fac inconjurul lumii

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, explică ce s-ar putea întâmpla cu reforma pensiilor magistraților la o nouă analiză a CCR
  2. Cum distrug știrile false încrederea în branduri. Concluziile surprinzătoare ale cercetătorilor de la UBB
  3. După ce li s-a mărit norma didactică, profesorii ar putea primi bani mai mulți. Ce a anunțat ministrul Educației despre plata cu ora
  4. Atacatorul lui Charlie Kirk va fi judecat în civil, pentru a i se respecta dreptul la prezumția de nevinovăţie. Ce pedeapsă riscă Tyler Robinson VIDEO
  5. Zelenski susține că sancțiunile SUA ar putea costa Rusia 5 miliarde de dolari lunar
  6. Schimbări la vizitele la Palatul Cotroceni, după ce a fost deschis de Ilie Bolojan. Cât costă biletele
  7. Probleme grave de personal de la Spitalul Județean Buzău, dezvăluite de manager: „E nevoie de medici cardiologi, urgentiști, ATI, radiologi, neurologi, interniști, diabetologi, endocrinologi, neonatologi, de recuperare medicală”
  8. Postarea virală a unui român stabilit în Spania. Ce sfat are pentru cei care se gândesc să se mute acolo. „Dacă vreți bani mulți, nu veniți!”
  9. Cum era medicul Ștefania Szabo în ultimele zile înainte să fie găsită moartă în spital. „Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat”
  10. Germania: Pregătirea elevilor pentru scenarii de război?