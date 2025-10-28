Ultima discuție purtată de dr. Ștefania Szabo cu managerul Spitalului Județean Buzău: „Din păcate...”

Ultima discuție purtată de dr. Ștefania Szabo cu managerul Spitalului Județean Buzău: „Din păcate...”
Ștefania Szabo, sală de operație / FOTO: S. Szabo (FB), Unsplash.com

Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean din Buzău, a dezvăluit care au fost ultimele discuții purtate cu medicul decedat subit, Ștefania Szabo.

Cu ochii în lacrimi, managerul instituției a povestit ce a discutat ultima dată cu medicul găsit mort în camera de gardă.

„Din păcate, ultimele discuții au fost pe acel caz care din punctul nostru de vedere nu aparține unei culpe medicale. A fost un episod în care un părinte a fost nemulțumit de cum a fost tratat un copil sugar”, a declarat managerul, pentru Antena 3.

Ștefania Szabo un e un caz singular de suprasolicitare, avertizează Pătrașcu.

„Starea de oboseală aparține nu numai doamnei doctor, ci tuturor medicilor care au ca activitate peste 5-7 linii de gardă în cadrul oricărui spital public

E un medic care s-a dedicat spitalului. Era un medic implicat, care a dorit mereu să performeze”, a mai explicat managerul.

Medicul Ștefania Szabo, găsită decedată de colegi în camera de gardă

Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineață și a participat la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie. Pentru că nu a mai răspuns la telefon, colegii din Spital au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o fără suflare, în jurul orei șase dimineața.

Ștefania Szabo avea 37 de ani, vârstă pe care o împlinise pe data de 1 octombrie. Ea ocupa funcția de director medical din anul 2021.

În România, în ultimii cinci ani, peste zece medici au murit la locul de muncă, sub suspiciunea suprasolicitării.

În urma decesului subit al Ștefaniei Szabo, primarul Buzăului i-a făcut un portret regretatului medic - VEZI AICI.

Probleme grave de personal de la Spitalul Județean Buzău, dezvăluite de manager: „E nevoie de medici cardiologi, urgentiști, ATI, radiologi, neurologi, interniști, diabetologi, endocrinologi, neonatologi, de recuperare medicală”
Tot mai multe probleme ale Spitalului Județean din Buzău sunt din nou scoase la suprafață, în urma morții subite a medicului Ștefania Szabo, la doar 37 de ani. Unitatea sanitară se...
Moarte misterioasă a directoarei unui spital din România, la doar 37 de ani. A fost găsită decedată în camera de gardă
Lumea medicală din Buzău este șocată de veste primită în această dimineață. Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean și chirurg dedicat, a fost găsită moartă în...
