Ultima discuție purtată de dr. Ștefania Szabo cu managerul Spitalului Județean Buzău: „Din păcate...”

Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean din Buzău, a dezvăluit care au fost ultimele discuții purtate cu medicul decedat subit, Ștefania Szabo.

Cu ochii în lacrimi, managerul instituției a povestit ce a discutat ultima dată cu medicul găsit mort în camera de gardă.

„Din păcate, ultimele discuții au fost pe acel caz care din punctul nostru de vedere nu aparține unei culpe medicale. A fost un episod în care un părinte a fost nemulțumit de cum a fost tratat un copil sugar”, a declarat managerul, pentru Antena 3.

Ștefania Szabo un e un caz singular de suprasolicitare, avertizează Pătrașcu.

„Starea de oboseală aparține nu numai doamnei doctor, ci tuturor medicilor care au ca activitate peste 5-7 linii de gardă în cadrul oricărui spital public

E un medic care s-a dedicat spitalului. Era un medic implicat, care a dorit mereu să performeze”, a mai explicat managerul.

Medicul Ștefania Szabo, găsită decedată de colegi în camera de gardă

Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineață și a participat la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie. Pentru că nu a mai răspuns la telefon, colegii din Spital au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o fără suflare, în jurul orei șase dimineața.

Ștefania Szabo avea 37 de ani, vârstă pe care o împlinise pe data de 1 octombrie. Ea ocupa funcția de director medical din anul 2021.

În România, în ultimii cinci ani, peste zece medici au murit la locul de muncă, sub suspiciunea suprasolicitării.

În urma decesului subit al Ștefaniei Szabo, primarul Buzăului i-a făcut un portret regretatului medic - VEZI AICI.

