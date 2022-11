Lecția de solidaritate: echipele rivale din Serie A i-au transmis condoleanțe antrenorului de la AC Milan

Stefao Pioli, antrenorul lui AC Milan, a plecat val-vârtej după partida jucată duminică seara cotnra celor de la Fiorentina.

În scurt timp, s-a aflat și motivul pentru care Pioli nu a participat la conferința de presă și a plecat spre Parma: cumnatul lui își pierduse viața.

Astăzi, clubul milanez a transmis vestea tristă. În scurt timp, Inter Milano și alte cluburi din Italia, precum Fiorentina, Bologna sau Parma, au transmis condoleanțe.

"Suntem întristați să aflăm de trecerea în neființă a cumnatului lui Stefano Pioli. Condoleanțe întregii familii Pioli în acest moment", a transmis AC Milan pe rețelele sociale.

