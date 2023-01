Australienii au rămas fără cuvinte. Ce vrea să facă grecul Tsitsipas cu banii dacă va câștiga la Melbourne VIDEO

Grecul Stefanos Tsitsipas l-a învins marţi în trei seturi pe cehul Jiri Lehecka, în trei seturi, 6-3, 7-6 (7/2), 6-4, şi s-a calificat în semifinale la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, unde-l va avea adversar pe rusul Karen Hacianov.

Stefanos Tsitsipas, locul 4 ATP, este cap de serie numărul 3 la acest turneu, unde a mai fost de trei ori în semifinale, în 2019, 2021 şi 2022, fără să ajungă niciodată în ultimul act.

La finalul partidei, grecul a oferit o declarație emoționantă pentru publicul australian, afirmând că, în cazul în care se va impune la Melbourne, va dona o parte din bani pentru cosntruirea unei școli în statul Victoria. ”Asta înseamnă Australia pentru mine”, a explicat tenismenul.

"That's what Australia means to me." @steftsitsipas admits he would love to win the #AusOpen and build a school in Victoria with the prize money. 👏#AO2023 pic.twitter.com/e775vKNZOi