Cuvintele uriașe cu care grecul Tsitsipas l-a descris pe Djokovic după finala Australian Open VIDEO

Grecul Stefanos Tsitsipas l-a omagiat pe Novak Djokovic, despre care a spus că este cel mai mare jucător de tenis din lume, după finala de la Australian Open.

"Admir ce ai făcut pentru sportul nostru, este o călătorie incredibilă. Mulţumesc. Novak scoate ce e mai bun din mine, este unul dintre cei mai buni jucători din istorie, de fapt cred că este cel mai bun. Vreau să-ţi mulţumesc pentru limitele pe care le-ai atins, ne-ai provocat pe toţi la maxim. Nu e uşor să pierd şi a doua finală de grand slam, dar mereu sunt decis să revin pe teren şi să dau mai mult. Mulţumesc fanilor greci, mereu mă fac să mă simt ca acasă aici", a declarat Tsitsipas la festivitatea de premiere de pe teren.

”Cred că este cel mai valoros om care a ținut vreodată o rachetă de tenis”, a mai spus Tsitsipas.

"He is the greatest that has ever held a tennis racquet."@steftsitsipas • @DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VDvVI9r8RP