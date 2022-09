Ediţia 2022 a Laver Cup s-a încheiat cu victorie pentru Team World, care a reuşit să obţină trei victorii din trei meciuri disputate duminică.

Este pentru prima oară când echipa Restului Lumii câştigă competiţia, după patru ediţii cucerite de Europa.

Înaintea meciurile de duminică, Europa conducea cu 8-4 la puncte, dar ultimele patru partide erau decisive, pentru că fiecare victorie era cotată la trei puncte.

Mai întâi dublul european Matteo Berrettini/Andy Murray a pierdut cu 6-2, 3-6, 8-10 meciul cu dublul Felix Auger-Aliassime/Jack Sock.

Apoi echipa Restului Lumii a preluat conducerea cu 10-8 prin victoria canadianului Felix Auger-Aliassime în faţa lui Novak Djokovic, scor 5-3, 7-6, pentru ca succesul lui Frances Tiafoe să fie decisiv. Tiafoe l-a învins cu 1-6, 7-6, 10-8 pe Stefanos Tsisipas şi a dus scorul la 13-8 pentru echipa Restului Lumii.

În timpul și la finalul partidei cu Tsitsipas, Tiafoe s-a referit la oponentul său ca fiind "un iaurt grecesc".

"Vreau tot iaurtul grecesc!", a spus în timpul partidei, iar la final a continuat.

"Știți, îl văd pe Stef pe teren și îmi ling buzele jucând cu tipul ăla. Vreau să câștig. Deci, da, sunt fericit că am trecut peste linie. Da, ne place iaurtul grecesc, așa că a fost bine", a spus Frances Tiafoe.

Fanii nu au "înghițit" remarcile lui Tiafoe: "Gândiți-vă cum ar fi fost dacă Tiafoe era cel poreclit"

