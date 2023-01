S-a stabilit prima semifinală masculină la Australian Open. Cu cine va juca grecul Tsitsipas

Jucătorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas, favorit 3, s-a calificat, marţi, în semifinale la Australian Open, primul grand slam al anului.

Tsitsipas l-a învins pe cehul Jiri Lehecka, locul 71 ATP, scor 6-3, 7-6 (7/2), 6-4.

Meciul a durat două ore şi 17 minute.

În semifinale, Tsitsipas va evolua contra rusului Karen Haceanov, locul 20 mondial şi favorit 18.

