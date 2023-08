Cel mai bizar lucru care se putea întâmpla în tenis: o femeie imitând o albină pentru a deruta un jucător VIDEO

Scene uluitoare au avut loc la Cincinnati în meciul dintre Stefanos Tsitsipas și americanul Ben Shelton.

O femeie care stătea în spatele jucătorilor a recurs la o tactică neobișnuită atunci când Tsitsipas se pregătea să servească. Femeia respectivă imita bâzâitul unei albine pentru a-l incomoda pe jucătorul grec.

La început, Tsitsipas chiar a crezut că este "atacat"de o albină, apoi și-a dat seama despre ce se întâmplă. După ce a discutat cu arbitrul de scaun, a mers apoi și a întrebat publicul cine îi joacă această farsă.

După ce a identificat-o pe femeia respectivă, el i-a cerut arbitrului să o scoată din arenă. Aceasta a rămas, dar a promis că nu mai se ocupă de imitatul albinelor.

Tsitsipas a câștigat cu 7-6, 7-6 și va juca în optimi la Cincinnati cu Hubert Hurkacz.

“There’s a person imitating a bee behind me” 🐝

The most bee-zarre thing you’ll see today 😂#CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/t2W50fvo51