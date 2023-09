Despărțirea anului în tenis? Paula Badosa și Tsitsipas au luat o decizie categorică

Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa au fost trei luni împreună, iar jucătorul grec nu s-a sfiit să declare că sportiva spaniolă îi este “suflet pereche”. Însă se pare că a fost doar o dragoste de o vară.

Cei doi au fost de nedespărțit în toată această perioadă și la un moment dat chiar și-au creat un cont comun de Instagram, numit Tsitsidosa.

Acolo, Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa postau poze cu ei împreună și împărtășeau cu fanii din bucuria lor. Însă cei doi au decis să șteargă acest cont, ceea ce ar putea fi un indiciu că s-au despărțit. Mai mult, pe pagina fiecăruia de Instagram nu mai sunt poze de cuplu.

"Ar trebui să ne facem griji pentru Tsitsidosa, cel mai urmărit cuplu de tenis de pe Pământ?", se întreabă We Are Tennis.

"A fost doar o dragoste de vară? Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas stârnesc zvonuri despre despărțire în timp ce își șterg toate fotografiile cuplului de pe Instagram, inclusiv din contul lor comun Tsitsidosa", scrie Women Tennis Blog.

Should we get worried for Tsitsidosa, the most followed tennis couple on Earth? 🤔 pic.twitter.com/cJJmwgWBM9

Was it just a summer romance? Paula Badosa and Stefanos Tsitsipas spark breakup rumors as they delete all their couple photos from Instagram, including from their joint Tsitsidosa account. https://t.co/ZW3K7Hx6JG